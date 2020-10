Selina kommt in "Sturm der Liebe" hinter Christophs Betrug mit den Steuergeldern. Marie wird bei "Alles was zählt" Opfer sexueller Belästigung. In "GZSZ" will Laura herausfinden, wer Gerners Handlanger ist.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Bruno und Gitte planen ihren Aufbruch. Ein ausgiebiger Segeltörn wird vorbereitet, eine Pächterin ist auch bald gefunden: Merle will das Gewächshaus für ihre Cannabis-Plantage auf dem Maiwald-Hof bauen. Gunter sorgt durch eine gut gemeinte PR-Aktion erneut für schlechte Stimmung. Trotzdem lässt Amelie sich auf David und die neue Doppelspitze in der Hotelführung ein. Doch dann wird David überraschend verhaftet.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Selina traut sich am Ende doch nicht, in Christophs Unterlagen herumzuschnüffeln. Bei einer gemeinsamen Partie Boule fragt sie ihn offen, ob er mit Spendengeldern spekuliert, was dieser vehement von sich weist. Doch nur wenig später durchschaut Selina Christophs Lügen und setzt ihn mit einem Bluff gekonnt unter Druck. Als Alfons einen kleinen Betrag im Lotto gewinnt und auch die Henne Lotte mehr Eier legt als sonst, schreibt er das der besonderen Kraft des Meteoriten zu.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bei einem Streit mit Easy bekommt Julius das Gefühl, dass er unerwünscht ist. Durch einen ominösen Fund sieht er sich in seinem Verdacht bestätigt. Vivien bekommt mit, dass Sebastian und Sina sich gut verstehen. Um von ihrer eigenen Verwirrung abzulenken, beschließt sie, den beiden auf die Sprünge zu helfen. Benedikt scheint entschlossen zu sein, aus der Dachetage ein Penthouse zu machen. Doch Tobias stellt sich gegen ihn.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marie wird ein Opfer sexueller Belästigung. Als Malu davon erfährt, bekommt Marie die Möglichkeit, Wiebrecht zur Verantwortung zu ziehen. Kim wird durch Isabelles Kündigung erneut mit dem Wohnungsproblem konfrontiert. Plötzlich steht das Thema "Zusammenziehen" für Kim und Ben im Raum. Moritz' Hoffnung, Lucie wieder für sich gewinnen zu können, zerschlägt sich, als Lucie ihm ihre Freundschaft anbietet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nachdem Yvonne erfahren hat, dass Gerner wieder gegen Felix intrigiert, hängt der Haussegen schief. Yvonne fällt es schwer, diese Seite an Gerner zu akzeptieren. Nina gibt ihr den Rat, alles an sich abprallen zu lassen. Laura kehrt auf das Schlachtfeld zurück. Sie will herausfinden, wer Gerners Handlanger ist, der für ihn das kompromittierende Foto von Felix gemacht hat. Bei ihren Nachforschungen fällt ihr Verdacht ausgerechnet auf Moritz.