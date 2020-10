"Unter uns": Vivien konfrontiert Sebastian impulsiv mit dem Verdacht, dass er etwas von ihr will

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" bricht David in Amelies Wohnung ein. In "Unter uns" stellt Vivien Sebastian zur Rede. Christoph plant bei "Alles was zählt" ein Überraschungsdate für Vanessa.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

David bricht, getrieben vom Wunsch, seine Unschuld zu beweisen, in Amelies Wohnung ein. Eine Kreditkartenabrechnung soll sie als Käuferin des in die Haft geschmuggelten Handys überführen. Zu Monas großer Freude bietet Amelie ihr die Assistenz der Geschäftsleitung im Hotel erneut an. Mona greift beherzt zu und forciert Umzug und Einzug ins Rosenhaus.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Amelie Tim die Wahrheit über Steffen und seine Intrigen erzählt hat, will Tim unbedingt, dass Franzi alles erfährt. Doch Steffen redet sich heraus. Werner und Christoph gelingt es, das Geld, das Arianes Handlanger für das Beweisvideo verlangen, zu organisieren. Doch dann erfahren sie, dass die beiden sich abgesetzt haben.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Till und Ute müssen ihre vorgetäuschte Beziehung auch im Alltag glaubwürdig spielen. Doch Britta beäugt das Schauspiel skeptisch. Saskia und Bambi geraten in Panik, als sie die Herztöne des Babys nicht mehr hören können - eine Fehlfunktion des Geräts, die Saskia aufrüttelt. Während Tobias erkennt, dass er Viven zu Unrecht angegriffen hat, stellt sie Sebastian zur Rede: Sollte er etwa Gefühle für sie haben?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Lucie erfährt, dass Yannick zu einem neuen Einsatz berufen wird, wird sie fast verrückt vor Sorge. Ausgerechnet Moritz kann sie auffangen. Christoph will mit einem Überraschungsdate seine Versöhnung mit Vanessa feiern. Die wird aber noch zu einem anderen Treffen geladen. Für Ben und Kim verschärft sich das Betreuungsproblem. Kim muss lernen, sich von ihrer neuen Familie, den Steinkamps, helfen zu lassen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni setzt sich bei ihrem Chef für Erik ein. Am liebsten würde sie einfach mal raus. Sie erzählt Erik von der Panamericana, und beide verlieren sich für einen Moment in ihren Träumen. Nihat ist mit Jonas' Zusammenbruch überfordert und ruft Lilly zur Hilfe. Statt durch die Clubs zu ziehen, bleibt Nihat mit Lilly am Küchentisch sitzen. Die beiden liefern sich einen Schlagabtausch durch die Enzyklopädie des Wissens und vergessen darüber die Zeit.