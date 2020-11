"Sturm der Liebe": Christoph schüttet Ariane das Wahrheitsserum in ihr Glas

Christoph nutzt in "Sturm der Liebe" eine Wahrheitsdroge, um Ariane zu überführen. In "Unter uns" büxt Julius aus dem Heim aus und bei "GZSZ" bringt sich John in Lebensgefahr.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anton möchte am liebsten im Boden versinken, als Felix seinen Annäherungsversuch abwehrt. Als Anton aber erkennt, dass Felix Schwulsein für etwas ganz Normales hält, ist er erleichtert. Mona entscheidet sich für Tatjanas Showroom-Eröffnung und gegen ein Konzert, für das Andreas spontan Karten besorgt hat. Tatjana ist froh, Mona an ihrer Seite zu haben, zumal ihr Lebensgefährte abgesagt hat.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph ist über Schulz Jr. an ein Wahrheitsserum gekommen, mit dessen Hilfe er Ariane dazu bringen will, den Bombenanschlag zu gestehen. Gemeinsam mit Tim, der in Ariane eine Gefahr für sich und Franzi sieht, gelingt es ihm, ihr das Mittel ins Wasser zu mischen. Nach ihrer missglückten Séance gesteht Joell Lucy zerknirscht, dass ihn eine Schreibblockade hindert, seinen neuen Roman, auf den sein Verleger wartet, pünktlich fertigzustellen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Julius aus dem Heim ausbüxt, geraten Ringo und Easy unter Verdacht: Sollten sie etwas mit Julius' Verschwinden zu tun haben? Saskia ist genervt, als die Rivalität zwischen Bambi und Jakob erneut aufflammt. Doch nicht nur dieses Problem löst sich bald in Wohlgefallen auf. Vivien befindet sich nach dem Kuss mit Sebastian in einem Chaos der Gefühle. Was hat dieser Kuss für ihre Beziehung mit Tobias zu bedeuten?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vanessa erkennt, dass Christoph eifersüchtig wegen Yannicks Flirtversuchen ist. Sie versucht, seine Bedenken auszuräumen. Isabelle steht das Wasser bis zum Hals. Finn bringt sie auf eine Geschäftsidee, die das Prunkwerk retten könnte.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Merle kehrt guter Dinge aus ihrem Camp zurück. Offenbar hat sich jedoch ihr Geheimnis in der Schule herumgesprochen, denn Merle wird mit gemeinen Kommentaren konfrontiert. Sie will sich Erik anvertrauen. Der Abend mit Tobias endet im Streit. Während Nina einsieht, übers Ziel hinausgeschossen zu sein, trifft Leon im Mauerwerk erneut auf Tobias. Als der ihm und John aus der Patsche hilft, stellt er fest, dass Tobias gar nicht so verkehrt ist.