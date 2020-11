"Alles was zählt": Finn (r.) regt sich darüber auf, dass Georg erneut über seinen beruflichen Werdegang bestimmen will

Das passiert heute in den Soaps

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" bricht in Tatjanas Möbelhaus Feuer aus. Selina bekommt in "Sturm der Liebe" überraschendenen Besuch. Finn stellt sich bei "Alles was zählt" gegen Georgs Übernahmeplan.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mona ist verletzt, dass auch Jens sie belogen hat. Aber auch mit Tatjana herrscht Eiszeit. Als dann ein Feuer in Tatjanas Möbelhaus ausbricht, geht Mona auf sie zu, bietet ihre Hilfe an. Britta kann nicht damit umgehen, dass Hendrik sich auf eine Affäre mit Sara einlässt. Aber Hendrik und Sara sehen keinen Grund, die Situation zu ändern.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Selina ist erstaunt: Ihre Adoptivtochter Maja steht plötzlich völlig aufgelöst im Brautkleid am "Fürstenhof"! Sie hat am Hochzeitstag herausgefunden, dass ihr Verlobter eine Affäre mit ihrer besten Freundin hat. Da Michael denkt, dass André durchgebrannt ist, erklärt er sich doch dazu bereit, Rosalie die 40.000 Euro zu geben. Durch ein Versehen wird Michael am Auge verletzt und muss eine Augenklappe tragen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Kurz vor der Hochzeit bekommt Ute Zweifel an der Zweckehe mit Till. Sie weiß, dass er sie liebt und dass sie selbst noch immer Benedikt liebt. Wie wird Ute sich entscheiden? Easy und Ringo haben unterschiedliche Ansichten, wie sie mit Julius' Prügelei umgehen sollen. Dann überrumpelt Julius sie mit einem Geständnis. Monikas Freude über Benedikts Einlenken gerät in den Hintergrund, als sie mitbekommt, dass er unter Liebeskummer leidet.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone muss Marie mit ihrem positiven Dopingtest konfrontieren. Als Marie mit dem Rücken zur Wand steht, greift sie zu einem verzweifelten Mittel. Chiara möchte sich bei Ina entschuldigen. Ina aber begreift, dass Chiara nicht zu ihr steht und macht daraufhin mit ihr Schluss. Als Finn erfährt, dass Georg plant, die Pharmafirma zu kaufen, die die Parkinson-Studie durchführt, schrillen bei ihm die Alarmglocken.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Nazan Emily ihr Werbevideo für die Gala zeigt, stößt sie auf wenig Begeisterung. Das sei alles zu ernst und zu wenig glamourös. Nazan dreht mit ihr ein zweites Video. Doch Emilys Vorstellung wirkt auf Nazan einfach nur oberflächlich. Erik schafft es, seine Überraschung zu retten, indem er behauptet, Merle eine Geburtstagsparty ausrichten zu wollen. Dass er seine Geldnot damit noch vergrößert hat, merkt er erst im Nachhinein.