"Alles was zählt": Marie erkennt, dass sie jetzt völlig alleine dasteht

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

Lucy und Joell werden in "Sturm der Liebe" ein Paar. Bei "Alles was zählt" fliegt Marie aus dem Kader. In "GZSZ" muss Patrizia ihre Abreisepläne verschieben.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

David präsentiert Gunter Ellens Plan, Amelie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und sie mit der Tonbandaufnahme und erfundenen Beweisen unter Druck zu setzen. Aber Gunter lehnt ab. Britta warnt Sara eindringlich vor dem Risiko, dass die Klinikleitung Wind von ihrer Affäre mit Hendrik bekommt. Aber die will nichts hören. Hendrik ist von Brittas Veröffentlichung zur Studie nicht sonderlich beeindruckt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lucy hat Liebeskummer, weil Joell sich plötzlich distanziert. Schließlich geht sie einen Schritt auf ihn zu und die beiden werden ein Paar. Werner bekommt mit, dass Cornelia ein Auge auf Robert geworfen hat. Doch der will nichts in diese Richtung unternehmen, da er nicht das Gleiche empfindet wie sie für ihn.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Luke ist sich Sinas Liebe sicher. Doch dann verrät Sina unbewusst, dass sie Bambi noch nicht endgültig losgelassen hat. Leni fühlt sich in der Freundschaftskonstellation mit Nika und Conor als fünftes Rad am Wagen. Nika glaubt, die Lösung für das Problem gefunden zu haben: Leni braucht einen Freund. Jakob erhält enttäuscht eine Abfuhr von Saskia. Deshalb gehen Saskia und Jakob von nun an auch offiziell getrennte Wege.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle fürchtet, wegen ihrer ausstehenden Schulden Ärger zu bekommen und sucht bei Marian Hilfe. Der nimmt ihre Sorge jedoch zunächst nicht besonders ernst. Marie wird von Simone aus dem Kader geworfen und muss einsehen, dass sie ihre Karriere selbst torpediert hat. Ina und Lucie versuchen vergeblich, Yannick zu erreichen. Schließlich halten sie es nicht mehr aus und beschließen, zu seiner Kaserne fahren.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Patrizias Entscheidung, Berlin zu verlassen, scheint nicht nur für sie die vernünftigste Lösung zu sein. Kurz vor ihrer Abreise wird ihr Plan unerwartet infrage gestellt. Nicht nur Jonas' lockere Einstellung zum Putzen löst in der neuen WG eine Debatte aus, auch Nihat und Tuner offenbaren Eigenheiten, die den anderen aufstoßen. Als zwischen den genervten Mitbewohnern ein Streit entbrennt, ist klar, dass Regeln für das Zusammenleben hermüssen.