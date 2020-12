Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" engagiert Lucy Maja als Hochzeitsfotografin. Sebastian hilft Leni in "Unter uns" aus einer misslichen Lage. Bei "Alles was zählt" trifft Vanessa eine gefährliche Enstcheidung.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mona ist durch Gerhards plötzliches Auftauchen verunsichert. Wie soll sie auf ihn reagieren? Sie informiert Sara über das Auftauchen ihres leiblichen Vaters. Sara blockt ab, sie will ihn nicht kennenlernen ... Jens und Merle bekommen mit, wie groß der finanzielle Druck auf Tatjana inzwischen ist. Jens redet Andreas ins Gewissen und so bietet Andreas Tatjana erneut finanzielle Unterstützung an. Aber Tatjana, verletzt von Andreas' Betrug, tut sich schwer.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Rosalie imponiert es, wie Michael sich vor der Polizei für sie einsetzt. Als er ihr dann aber Vorwürfe macht, weil sie den Lieferanten einfach mit Geld aus der Café-Kasse bezahlt hat, ist dieser Zauber schnell verflogen. Lucy, die von Tim und Franzi als Hochzeitsplanerin beauftragt wird, engagiert Maja als Hochzeitsfotografin. Damit sie ihre Fotos entwickeln kann, überlässt Werner Maja einen Kellerraum als Dunkelkammer. Als sie dort einige Filme entwickelt, macht sie auf einem Foto eine unheimliche Entdeckung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Saskias Fruchtblase platzt, steht Aarons Geburt kurz bevor. Dabei entwickeln sich Saskias Wehen vor allem für Bambi zu einem Problem. Eva hat auf Benedikts Meeting ein sexuelles Angebot von Hoffmann abgelehnt. Benedikt prophezeit, dass sie es sich mit dem mächtigen Geschäftsmann verscherzt hat. Als Sebastian Leni aus einer misslichen Lage befreit, verbringt Leni einen amüsanten Abend mit ihm. Wird Sebastian sie von ihren Gefühlen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vanessa erkennt, dass ihre Befürchtung wahr wird und Yannicks Splitter sein Leben gefährdet. Sie entscheidet, ihn gegen seinen Willen zu operieren. Finn wird klar, wieviel Hoffnung sein Vater in die Studie setzt und wie groß seine Angst ist. Finn fällt eine schwierige Entscheidung. Marian ist erleichtert, dass Ben und Deniz nicht hinter seinen Etikettenschwindel gekommen sind. Daniela aber plant, Profit aus ihrem Wissen zu schlagen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Merle versucht verzweifelt, Emilys Webshop zu retten. Da kommt ihr ausgerechnet Jonas zu Hilfe. Sie bedankt sich erleichtert bei Jonas und ist von ihrer neuen Freundschaft überzeugt. Dass Jonas das ganz anders sieht, merkt sie nicht. Während Felix und Laura feiern, ahnen sie nicht, dass Gerner und Katrin ihnen auf der Spur sind. Doch denen läuft die Zeit davon. Noch haben sie keinen Beweis für Felix und Lauras Intrige.