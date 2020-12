Bei "Rote Rosen" hilft Ellen im "Carlas" als Köchin aus. Maja und Florian kommen sich in "Sturm der Liebe" näher. Später rettet Vanessa in "Alles was zählt" Yannicks Leben.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ellen springt über ihren Schatten, als David sie aushilfsweise als Köchin für das "Carlas" gewinnen will. Im Duell gegen Amelie will sie David erneut zur Seite stehen. Sascha ist überzeugt, dass Andreas zukünftig ein aufrichtiger Vater ist. Sara hingegen bleibt skeptisch und will Sascha vor einer weiteren Enttäuschung bewahren.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Maja und Florian gelingt es, ein verletztes Häschen aus dem Wald zu retten. Maja setzt sich daraufhin in den Kopf, das Tier gesund zu pflegen. Doch es will nicht fressen und wird immer schwächer. Als sie mitbekommt, wie Florian sich liebevoll um den Hasen kümmert und dieser tatsächlich zu fressen beginnt, ist es um sie geschehen. Alfons und Hildegard wollen ein paar Tage Urlaub in London machen, damit Alfons sich seine Portiersnadeln zurückholen kann. Als er aber von Vanessas Verletzung erfährt, will er bei ihr bleiben.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nach der nervenaufreibenden Geburt von Aaron sind alle erst einmal darüber erleichtert, dass es überstanden ist. Doch dann kommt es bei Saskia plötzlich zu Komplikationen. Dagegen verbringen Ute und Till eine unbeschwerte Zeit beim Weihnachtsshopping, bis Ute die Befürchtung beschleicht, Till eventuell falsche Hoffnungen zu machen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vanessa rettet in einer Not-Operation Yannicks Leben und fühlt sich für ihn verantwortlich - worüber sie Christoph vernachlässigt. Malu fühlt sich im Trainer-Team des Kaders willkommen und glaubt, eine Lösung für das Problem der Sperre gefunden zu haben. Kim will sich selbst beweisen, dass sie eine gute Mutter ist und gibt sich alle Mühe, Nils' ersten Geburtstag perfekt zu gestalten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während Katrin und Gerner nicht sicher sein können, ob ihr Beweis ausreicht, um Felix unter Druck zu setzen, wähnen sich Laura und Felix kurz vor dem Ziel. Rosa kehrt zurück und erleidet eine Panikattacke. Eifersüchtig und alkoholisiert provoziert Philip den Weinhändler. Zum Glück geht John rechtzeitig dazwischen. Während Patrizia Philip anschließend amüsiert vor John in Schutz nimmt, schämt Philip sich für sein Verhalten.