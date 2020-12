In "Unter uns" erfährt Britta ein pikantes Detail aus Monikas Vergangenheit. Isabelle ist bei "Alles was zählt" irritiert von Finns Desinteresse. Später lässt Emily in "GZSZ" die Moderation der Spendengala sausen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta geht Hendrik in die Falle, als der sie trickreich davon überzeugt, die Organisation des schulischen Winterbasars zu übernehmen. Als Britta bemerkt, dass Hendrik sie reingelegt hat, zahlt sie mit gleicher Münze zurück. Mona ist sauer, Gerhard mischt sich in ihre Tischler-Arbeit ein und zudem verwirrt er Sara mit Andeutungen über ihre leibliche Mutter. Bis Jens Mona auf den Kopf zusagt, dass ihr Vater ihr keineswegs egal ist.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Robert ist entsetzt: Nachdem er von dem Herz-Drachen einen Schlag gegen den Kehlkopf bekommen hat, darf er erst mal nur flüstern. Wie soll er so in der Küche kommunizieren? Alfons tritt von seiner Teilnahme am Wettbewerb zurück und schwindelt Vanessa vor, dass er das Feuer dafür nicht mehr in sich spüre. Trotzdem bedauere er es, dass sein großer Konkurrent nun den Sieg davontragen wird.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien ist der Ansicht, dass die Hypnose keine neuen Erkenntnisse zu der Vergewaltigung liefert. Doch als sie eine neue Spur verfolgt, zeigt die Hypnose unerwartet Wirkung. Britta triumphiert, als ihr ein pikantes Detail aus Monikas Vergangenheit zu Ohren kommt. Doch als sie die Bombe platzen lässt, bleibt der Skandal aus - zunächst jedenfalls.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus vermutet mehr hinter der plötzlichen Verbundenheit zwischen Georg und Finn. Er und Richard versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Malu gibt nicht auf und schafft es, Chiara von ihrer Paarlauf-Idee zu überzeugen. Aber Moritz bleibt weiterhin skeptisch. Isabelle hofft, dass Finn sie nicht gehen lassen wird. Als der überraschend gelassen reagiert, muss Isabelle sich fragen, was sie in Essen hält.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Sunny ohne ein Wort der Ankündigung nach Berlin zurückkehrt, reagiert Emily beleidigt. Weil Sunny sich über Wochen kaum bis gar nicht gemeldet hat, kann sie ihr nun auch gestohlen bleiben - außerdem steht die Spendengala für das Krankenhaus an, die Emily mit Nazan moderieren soll. Doch egal, wie sehr sie ihr auch die kalte Schulter zeigen will, Emily spürt, dass es Sunny nicht gut geht. So lässt sie Nazan allein auf der Gala zurück.