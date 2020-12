"Sturm der Liebe": Alfons (r.) kommt als Retter in der Not für Christoph und Franzi.

In "Sturm der Liebe" steht die Hochzeit von Franzi und Tim an. Sina spielt bei "Unter uns" ein Verführungsspiel mit Luke. In "Alles was zählt" will Chiara Moritz unbedingt vom Paarlauf überzeugen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hendrik will mit Bens Hilfe zum Winterschulfest einen Sport-Parcours auf die Beine stellen. Da Hendrik sich vor Britta keine Blöße geben will, behauptet er, sein Konzept sei gut angekommen, obwohl es abgelehnt wurde. Der nette Jungbauer Pit bewirbt sich bei Merle als Aushilfe. Bei einer zufälligen Begegnung mit Johanna erfährt er, dass Betty vor ihr wegläuft - und ahnt warum.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Die große Traumhochzeit steht bevor und alles scheint glatt zu laufen. Die Hochzeitsgesellschaft wartet gespannt in der Kapelle auf die Ankunft der Braut. Doch als Franzi und Christoph eintreffen, lässt sich die Türe der Kapelle nicht öffnen. Auf dem Weg zur Kapelle wird Majas Hut auf das Dach einer Almhütte geweht. Beim Versuch, ihn herunterzuholen, kippt die Leiter weg und Maja sitzt auf dem Dach fest.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nach einem Anflug von Eifersucht spielt Sina ein Verführungsspiel mit Luke. Doch aus Spaß wird unerwartet Ernst. Vivien hält Till fälschlicherweise für ihren Vergewaltiger. Während sie sich danach selbst nicht mehr traut, findet Tobias ein weiteres Indiz. Monika will Benedikt beweisen, dass sie trotz ihrer Vergangenheit ein Gewinn für die Firma HuberBau ist. Dafür rekrutiert sie Robert - als Sexobjekt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara will Moritz vom Paarlauf überzeugen, um die Eissparte zu retten. Aber Moritz lässt sich nur schwer überzeugen. Justus will herausfinden, was Georg und Finn hinter seinem Rücken tun. Doch dafür muss er ein persönliches Opfer bringen. Christoph und Vanessa suchen nach einem Weg, sich noch vor Christophs Abreise auszusprechen, aber die Zeit läuft ihnen davon.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Patrizia hat Geburtstag, und John organisiert einen Umtrunk, dem sich Philip nicht verweigern kann. Auch wenn es ihn überrascht, dass Patrizia bereits 60 wird, kann er sich ihrem Bann nicht entziehen. Emily hat angeblich beim Aufräumen die Einnahmen der Spendengala entsorgt. Nazan macht ihr Vorwürfe, während Emily auf ihrer Unschuld beharrt. Schließlich sehen beide ein, dass sie, statt zu streiten, lieber nach dem Geld suchen sollten.