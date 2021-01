Max bekommt in "Sturm der Liebe" einen Korb von Jil. Bei "Unter uns" denkt Robert daran, Köln zu verlassen. Moritz gelingt es in "Alles was zählt" doch noch, Chiara zum Training zu motivieren.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gunter ist nach seinem Gesundheits-Checkup erleichtert, dass David ihm doch beim Kampf gegen Amelie helfen will. Und kommt ins Grübeln, als Britta ihm dringend rät, sein Leben wegen seiner Gesundheit umzustellen. Lin ist fassungslos als Jens die Scheidung will. Zum Schein geht sie darauf ein, aber in Wahrheit denkt sie nicht daran, den Kampf gegen Mona aufzugeben.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Max schwebt auf Wolke sieben und ist überzeugt, dass er und Jil ein Paar werden - obwohl sie verheiratet ist. Doch dann bekommt er von ihr eine Absage. Zwischen Robert und Werner kommt es zu einer Auseinandersetzung, weil Werner immer noch auf Andrés Rückkehr hofft und keinen neuen Koch einstellen möchte. Als Werner dann denkt, André am See gesehen zu haben, hält Robert das für Einbildung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco versucht, Lenis Gefühle für Jakob als harmlose Schwärmerei abzutun. Doch dann bekommt er den Eindruck, dass Leni vorhaben könnte, Jakob zu verführen. Robert überlegt derweil, Köln für längere Zeit zu verlassen. Britta will ihn jedoch nicht verlieren und versucht zusammen mit einer Verbündeten, Roberts Pläne zu durchkreuzen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus wartet, dass Georgs Erkrankung öffentlich bekannt wird. Als die Aktienkurse der Albrecht Finance Group einbrechen, sieht er sich am Ziel. Moritz gelingt es, Chiara zum Training zu motivieren. Zunächst läuft alles gut, doch dann machen ihm Schmerzen in der Brust zu schaffen. Ben hat Marian zu einem Date verholfen. Doch das entpuppt sich als Reinfall, und Daniela erkennt Marians Sieg in der Wette nicht an.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während Toni vermutet, dass es Erik sehr zusetzt, den Einbruch bei "W&L" nicht verhindert zu haben, wiegt es für Erik dagegen viel schwerer, dass er Toni und Merle weiterhin belügen muss. Schließlich hält er den Druck nicht mehr aus. Nazan gewinnt die Wette und stellt sich darauf ein, probeweise bei Nihat, Tuner und Jonas einzuziehen. Jonas ist davon nicht allzu begeistert, vor allem, als er von dem Wetteinsatz hört, den es jetzt einzulösen gilt.