Für Alfons steht in "Sturm der Liebe" die Portiersprüfung an. Paco befürchtet in "Unter uns", Leni zu verlieren. Bei "Alles was zählt" bekommt Isabelle ein unmoralisches Angebot.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Vivien hat auf dem Rückweg aus Butan in L.A. den Sohn des erfolgsverwöhnten Musikproduzenten Richie Sky kennen gelernt - und sich gleich verlobt. Meditation ist jetzt vorbei, Champagner angesagt. Jens läuft auf seiner Flucht vor Lins Annäherungsversuchen prompt Mona in die Arme. Mona macht dicht - bis sie erfährt, dass er sich von Lin scheiden lassen will.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alfons wartet gespannt auf die Ankunft des Prüfers im "Fürstenhof". Doch dann taucht plötzlich eine besorgte Leentje auf, die nicht mehr in ihr Zimmer kommt und befürchtet, dass André etwas passiert sein könnte. Christoph plant einen romantischen Abend mit Selina in der Almhütte. Ausgerechnet Maja, die noch immer nichts von der Beziehung der beiden hält, wird beauftragt, die Almhütte für diesen Anlass herzurichten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

In seiner Befürchtung, Leni zu verlieren, bittet Paco Jakob, Lenis Verliebtheit einen Dämpfer zu verpassen. Als Leni das mitbekommt, schlägt sie verletzt um sich. Indessen versucht Britta, Robert über Amelie zum Bleiben zu bewegen. Doch ihre Aktion geht nach hinten los, und die beiden sind weiter voneinander entfernt als zuvor.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus' Plan, sich an Georg zu rächen, läuft an. Während Justus den unterstützenden Sohn mimt, sucht Georg nach dem Verräter in den eigenen Reihen. Lucie erfährt geschockt, dass Moritz durch den Paarlauf gesundheitliche Probleme bekommen hat. Besorgt bittet sie ihn aufzuhören. Isabelle reagiert zunächst empört, als Georgs verheirateter Geschäftspartner ihr ein unmoralisches Angebot macht - bis sie darin eine neue Geldquelle erkennt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura wurde entlassen. Obwohl sie enttäuscht ist, will sie sich nicht entmutigen lassen und am Neustart mit Felix in Berlin festhalten. Doch dann erfährt sie, dass Katrin einen erheblichen Anteil an ihrer Kündigung hatte. Toni ist von Eriks Geständnis erschüttert. Während sie Eriks Handeln als Kurzschlussreaktion interpretiert, zerbricht in ihr der Glaube, dass Erik aus seiner Vergangenheit gelernt hat. Denn wieder riskiert er seine Bewährung.