TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" gibt Tim alles, um Ute zu erobern. Justus hofft in "Alles was zählt" auf eine schnelle Versöhnung mit Malu und Finn. Bei "GZSZ" kommt es zwischen Laura und Felix zum großen Krach.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Weil er es mit Behutsamkeit bei Ute nicht weit gebracht hat, entscheidet sich Till für eine offensivere Strategie, um sie zu erobern. Nika versucht, Benedikts Herz zu erweichen, um die WG zu retten, wird von ihm aber unsanft ausgebremst. Seine Herzlosigkeit hat ungeahnte Konsequenzen. Obwohl Ringo und Easy Timos Vater das Leben retten, müssen sie weiter fürchten, Julius zu verlieren. Dann kommt ein Friedensangebot von unerwarteter Seite.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus hofft vergeblich auf eine schnelle Versöhnung mit Malu und Finn. Obwohl ihm das zu schaffen macht, hält er an seinem Racheplan fest. Jenny lässt nicht locker und kann Georg mit Deniz' Hilfe doch noch davon überzeugen, in die Offensive zu gehen. Vanessa will sich wieder ganz auf Christoph konzentrieren. Als Yannick von seinem verletzten Kameraden Post erhält, kommt es zu einem nahen Moment.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Patrizia und Philip werden von Emily beobachtet, die jeden noch so kleinen sehnsüchtigen Blick entdeckt. Als Janani spontan zu Besuch kommt, hofft Emily auf Unterstützung. Doch zu ihrer und Philips Überraschung sieht Janani die Dinge ganz anders. Laura und Felix gehen im Streit auseinander. Sie weiß, dass ihr Wunsch nach Rache zwar groß ist, aber sie will Felix nicht auch noch verlieren. Entschieden sucht sie die Versöhnung mit ihm.