17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Andrea lässt sich auf eine Rangelei mit Eva ein. Im Nachhinein ist ihr ihr Verhalten zwar unangenehm, doch sie gesteht Rufus, sich dank der Arbeit in der Boutique lange nicht mehr so lebendig gefühlt zu haben. Da Benedikt ohnehin nicht von ihrer Arbeit begeistert ist, verschweigt Andrea ihm den Zwischenfall, zu Recht, wie sich alsbald herausstellt.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Lina kommt nur schwer mit ihrem Trauma zurecht. Kimi versucht ihr zu helfen, doch ihr Vorhaben läuft ins Leere. Auch die Bitte, endlich einen Therapeuten aufzusuchen, lässt Lina kalt. Einmal mehr flüchtet sie sich in Alkoholeskapaden. Völlig betrunken setzt sie den Mülleimer in der WG in Brand - und schläft daneben ein. Während das Feuer lodert, sind ihre Mitbewohner und sie in höchster Gefahr.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Mandy ist überfällig. Langsam kommt sie ins Grübeln. Was, wenn sie schwanger ist? Im Gespräch mit Rick freundet sie sich mit dem Gedanken an - und weiß auch, dass sie Basti damit einen sehnlichen Wunsch erfüllen würde. Am Abend kommt es zur großen Aussprache. Mandy sagt Basti klipp und klar, dass sie schwanger sein könnte. Zwar ist er zuerst glücklich, wird aber dann schnell von seinen Existenzängsten eingeholt. Wie können die beiden das schaffen?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Christoph fühlt sich verraten und will das Zentrum aufgeben. Doch dann erkennt Ingo, dass Christoph wirklich unschuldig ist. Kann er ihn noch umstimmen? Pauline verschafft Kai einen Job bei Damian. Sie bittet ihren Bruder, vor Damian einen positiven Eindruck zu hinterlassen - doch Kai hat ein Händchen für Ärger... Marian findet es gut, dass Maximilian mit Alexander für die Schule lernt. Doch Marian verfolgt eigentlich ganz andere Pläne.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren muss bei ihrer Lüge bleiben und mit Alexander ein Flugangstseminar besuchen. Als Maren trotz heftigster Turbulenzen im Simulator einschläft, ist nicht nur Alexander überrascht, auch Maren wundert sich über ihre ungewohnte Müdigkeit.