17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias springt KayC heldenhaft zur Seite und übernimmt die Schuld für das öffentliche Kuss-Foto von sich und KayC. Die ist daraufhin noch verliebter als zuvor. Tobias und KayC sind sich sicher, trotz Haukes Anwesenheit ihre Beziehung heimlich weiterführen zu wollen. Vor Easy hofft Tobias jedoch, dass sich Hauke in den USA eine neue Alibi-Freundin suchen wird. Er ahnt nicht, dass Hauke KayC gerade das Angebot ihres Lebens macht: Hauke will, dass KayC mit ihm nach Amerika kommt.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Diego ist am Boden zerstört: Aurelie gesteht ihm, dass sie noch nie einen Orgasmus mit ihm beim Sex hatte. Diego ist in seiner Männlichkeit verletzt. Ist er wirklich so ein schlechter Lover oder kommt es eben doch auf die Größe an? Chico ist davon überzeugt. Frei nach dem Motto "size does matter" gibt er seinem Kumpel einen Ratschlag, der es in sich hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Emily muss einsehen, dass sie nicht so schnell von Tayfun geschieden werden kann, wie sie gehofft hat. Sie beschließt, Pauls Antrag doch endlich anzunehmen. Dumm nur, dass Paul mittlerweile denkt, dass Emily ihn gar nicht heiraten will und keine Anstalten mehr macht, um ihre Hand anzuhalten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Christoph will das Zentrum und die Community nicht im Stich lassen, weiß aber nicht, wie er die finanzielle Situation retten soll. Jennys und Deniz' Hoffnung, bald doch noch heiraten zu können wird jäh zerstört, als Aylin mit einer schlechten Nachricht aufschlägt. Während Pauline erfährt, dass Kai Marian beklaut hat, entdeckt Damian, dass er Kai zu Unrecht beschuldigt hat. Er kommt gerade noch rechtzeitig, um Kai vor weiteren Problemen zu retten.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Ist Jacky lesbisch? Nachdem Kim diese Frage angezettelt hat, lässt es Jacky nicht mehr los. Wie steht es um ihre eigene Sexualität? Alina gegenüber offenbart sie sich - und ist erstaunt, wie cool diese mit dem Thema umgeht. Überraschend locker schlägt Alina Jacky vor, sie mit in eine Lesbenbar zu nehmen. Zwar ist Jacky anfangs zögerlich, willigt aber ein und spricht in der Bar das erste Mal eine Frau an.