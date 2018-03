17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi muss sich die Nacht in der Werkstatt um die Ohren schlagen, weil durch seine Bastelei an den Osterhasenmasken viel Arbeit liegengeblieben ist. Doch als am nächsten Tag weder sein Einsatz als Vater noch sein Einsatz als Handwerker wertgeschätzt werden und Benedikt sich ungehalten beschwert, weil sein Auto nicht fertig ist, ist der Tag für Bambi gelaufen. Sina bekommt seinen Frust überraschend zu spüren, als sie ihren Arbeitserfolg mit Bambi feiern will.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Bo ist völlig verängstigt, denn Maik will sie ins Ausland bringen. Als Patrick die Angst in den Augen seiner Schwester sieht, beschließt er, die geforderten 90.000 Euro zu besorgen, um Bo freizukaufen. Doch woher soll er so viel Geld nehmen? Patrick ist überfordert - wie kann er seine Schwester aus den Klauen des Zuhälters befreien?

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Jannes arbeitet wie verrückt am Tourplakat für seine Freundin Eule. Mit Erschrecken muss er feststellen, dass sein Entwurf es nie zu Sascha geschafft hat. Eule hat ihn angelogen! Geknickt glaubt er, dass seine Freundin sich für seine Kunst schämt und verbeißt sich in Selbstzweifeln.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben glaubt, dass er Ekaterina nie wiedersehen wird. Doch als die plötzlich im Club auftaucht, erlebt Ben eine böse Überraschung. Richard muss Isabelle um Hilfe bitten, um den schmierigen Staatsanwalt Seifert von einem Deal für Simone zu überzeugen. Doch Isabelle verlangt eine Gegenleistung. Pauline will Damian und Isabelle eigentlich lieber aus dem Weg gehen, doch Kai manipuliert sie geschickt, doch auf die Einweihungsparty zu gehen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alexander will Jonas einen schönen Geburtstag bereiten. Der Brunch wird jedoch eine traurige Veranstaltung. Als die Gäste von ihren eigenen spektakulären zwanzigsten Geburtstagen erzählen, reicht es Jonas. In seinem Selbstmitleid geht er zu weit.