17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Obwohl weder Eva noch Andrea wirklich weiter Puste haben, will sich keine vor der anderen die Blöße geben und als Erste aufgeben. So quälen sie sich durch den Trainingslauf. Als Eva ihren zuvor so skeptischen Mann sieht, gibt sie noch einmal alles - und erwischt Andrea unsanft am Kinn. Damit ruft Eva Andreas Kampfgeist erneut hervor. Andrea verkündet Benedikt, dass sie entschlossen ist, den Veedelslauf zu gewinnen. Das gleiche Ziel setzt sich aber auch Eva.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Dana sorgt sich um Patrick. Er ist fest entschlossen, alles zu tun, um Bo zu befreien. Als sie ihn in einen zwielichtigen Boxkeller verfolgt, bekommt sie mit, wie Patrick einige Schlägertypen anheuert, um Bo mit Gewalt aus dem Bordell zu befreien. Dana geht dazwischen, doch Patrick lässt sich von ihr nicht aufhalten. Er will seine Schwester zurück - mit allen Mitteln.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Emmi gibt ihre Bewerbungsunterlagen im Krankenhaus ab und erfährt dabei, dass ein Eignungstest ansteht - noch am gleichen Abend! Unter Zeitdruck lernt sie, was das Zeug hält. Doch ihr Ergebnis ist nur ausreichend. Sie hofft in einem persönlichen Gespräch mit dem Oberarzt die Situation unter Kontrolle bringen zu können.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Pauline kommt ein unguter Verdacht, als nicht nur Kai schlagartig von Damians Party verschwindet, sondern auch Isabelles Halskette. Ben glaubt, dass Ekaterina an Rottmanns Seite nicht glücklich ist, doch die stellt entschieden klar, dass sie Ben nicht wiedersehen will. Der neue Geschmack des Kneipenbiers wirft Fragen auf und sowohl Ingo, als auch Marian glauben von sich, der größere Bier-Fachmann zu sein.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Felix macht große Fortschritte auf seinen Krücken, hat aber niemanden, mit dem er das feiern könnte. Umso erfreuter ist er, als Laura mit ihm auf ihre neue Wohnung anstoßen möchte. Bei einem Glas Sekt kommen sich die beiden näher: Gut gelaunt fährt Laura Felix zu seiner Reha-Therapie, wo es auf der Gymnastikmatte plötzlich gewaltig knistert.