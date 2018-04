17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob bleibt bei seiner Strategie, sich durch belanglosen Sex von Saskia abzulenken. Als Saskia das durch Zufall mitansehen muss, ist sie zutiefst verletzt. Sie glaubt, dass Jakobs Liebesbeteuerungen nur geheuchelt waren. In Wirklichkeit hat Jakobs Ablenkungsmethode jedoch kläglich versagt, denn seine Sehnsucht nach Saskia quält ihn nach wie vor. Saskia will jeden Gedanken an Jakob aus ihrem Leben verbannen und gibt daher die Fische ab. Als Jakob das mitbekommt, kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Lina schwebt auf Wolke sieben und könnte nicht glücklicher sein mit Jerome - ist aber unwissend über die Tatsache, dass er ihr Vergewaltiger ist. Erik will die Beziehung unbedingt beenden - zu Linas Schutz deutet er an, dass Jerome Frauen schlecht behandelt. All das will sie nicht hören und wahrhaben, bis sie eine alte Affäre von Jerome in der WG trifft. Sie beendet die Beziehung und sucht enttäuscht Hilfe bei Elli - die auf der Suche nach Olli ist.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Basti hat alle Hände voll zu tun. Er ist mitten in der Planung seines Festivals, arbeitet aber gleichzeitig auch an seiner Familienplanung mit Mandy. Auf den letzten Drücker schafft Basti es noch zum Termin zur Samenspende, doch auch hier lässt die Arbeit ihn nicht in Ruhe. Wie reagiert Mandy auf die gescheiterte Samenspende?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Bens Interesse an Ekaterina ist ungebrochen. Doch einmal mehr muss er erkennen, dass er besser die Finger von ihr lassen sollte. Maximilian setzt sich derweil für Michelle ein und macht Carmen eine harte Ansage. Michelle ist ihm dankbar, und zwischen den beiden ändert sich die Stimmung. Isabelle ist währenddessen fassungslos, dass Richard ihr falsche Versprechungen gemacht hat. Mit Damians Hilfe lenkt Christoph ein und macht Isabelle ein Angebot.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren hat ihr Geburtstagsgeschenk für Alexander vergessen. Als sie ein Poledance-Video auf dem Späti-Rechner entdeckt, glaubt sie irrtümlich, dass er darauf steht. Sie will ihn mit einer Performance überraschen, aber der Plan geht gründlich schief. Leon ist zurück und das Wiedersehen mit Sophie und Oskar könnte nicht schöner sein. Doch der Morgen steht unter keinem guten Stern. Hat Oskar ausgerechnet heute eine Blinddarmentzündung? Leon lässt alles liegen und fährt mit seinem Sohn ins Krankenhaus...