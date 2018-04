17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco ist entschlossen, am Veedelslauf teilzunehmen, was bei den meisten seiner Freunde Sorge und Bedenken auslöst. Da Elli nicht schon wieder diejenige sein will, die Pacos sportlichen Ehrgeiz ausbremst, verdonnert sie Bambi dazu, Pacos Übereifer zu dämpfen. Doch Paco durchschaut das Spiel und es gelingt ihm, einen Weg zu finden, sein eigenes Trainingsprogramm ungestört durchzuziehen. Am Ende muss er sich jedoch eingestehen, es wieder einmal übertrieben zu haben.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Lina genießt Jeromes Nähe in vollen Zügen und ist erleichtert, wie rücksichtsvoll und einfühlsam dieser ist. Jerome hat einen Tag voller Action und Nervenkitzel geplant. Lina fühlt sich nach einem Sturz, bei dem Jerome sie gut gesichert hat, sicherer bei ihm als je zuvor. Noch am gleichen Abend möchte sie mit ihm schlafen und weint vor Erleichterung. Sie glaubt an ein großes Glück, dass sie Jerome getroffen hat.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Eule will unbedingt einen wichtigen Videodreh überstehen, muss sich dafür aber mit Tabletten vollpumpen, da sie so krank ist. Jannes will sie schonen, doch Eule powert den Tag ohne Pause komplett durch. Er schmiedet einen Plan, der Eule zur Bettruhe bringt, und will sich deshalb als Journalist ausgeben. Als ihre Chefs das erfahren machen sie Jannes zur Sau - Eule steht trotzdem zu ihm.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lena, Marian und Maximilian suchen überall verzweifelt nach Alexander. Als die Polizei seinen Rucksack an der Ruhr findet, müssen sie vom Schlimmsten ausgehen. Während Richard Simone derweil am Flughafen überraschen will, trifft diese bereits zuhause ein und wird von Christoph zur Rede gestellt. Diana ist währenddessen geschockt, als Marie zugibt, dass Michelle sie nicht die Treppe heruntergestoßen hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Je länger Maren ihr Geheimnis für sich behält, desto stärker gerät sie unter Druck. Alexander, der ihre Laune für die Auswirkungen einer frühen Menopause hält, bietet ihr ein Wellness-Wochenende an. Als Maren auf ihrer Reise mit dem Auto liegen bleibt und Alexander ihr zur Hilfe kommt, kann sie ihn nicht weiter anlügen.