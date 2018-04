17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias macht der Liebeskummer zu schaffen. Nachdem er Easy als Blitzableiter benutzt hat, versucht er sich erst allein - und dann mithilfe von Jakob - auf andere Gedanken zu bringen. Doch alles ohne Erfolg. Erst Eva hat das richtige Mittel, um Tobias wieder neue Lebensgeister einzuhauchen. Er darf die Produktionsfirma vertreten, um KayC zu verklagen!

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Lina ist mit Jerome zusammen: Als Flo das hört ist er tief getroffen und versucht, mit ihr in einem tiefen Gespräch endgültig abzuschließen. Doch er wird skeptisch über den Ernst der Beziehung, als er Jerome heftig diskutierend mit einer Frau mit Kind sieht. Flo weiht Chico mit ein und hofft auf dessen Hilfe - wird aber knallhart abgewiesen. Fest entschlossen will Flo selber herausfinden, was hinter der ganzen Sache steckt.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Pascal will endlich wieder auf den Platz und wartet ungeduldig auf den Anruf seines Trainers. Gleichzeitig muss er an Nik denken, der wegen der Cosmia-Geschichte noch immer komplett durch den Wind ist. Endlich kommt der erlösende Anruf - aber im Team zu sein, heißt nicht direkt in der Startelf zu sein, muss Pascal feststellen. Trotzdem spielt er das Spiel seines Lebens, nur Einer fehlt an seiner Seite.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Pauline für einen Spendenaufruf wirbt, beschließt Damian, sein Blut ebenfalls testen zu lassen - mit ungeahnten Folgen. Nach dem leidenschaftlichen Moment mit Simone macht sich Richard derweil Hoffnungen auf eine Versöhnung mit ihr. Sie glaubt jedoch, dass sie es bei einer Freundschaft belassen sollten. Als Alexander wohlbehalten gefunden wird, können Marian, Lena und Maximilian endlich aufatmen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als sich Emily eine unkonventionelle Möglichkeit bietet, Sophie aus der Bredouille zu helfen, kann sie in letzter Sekunde Ersatz für das verloren gegangene Kleid besorgen. Erleichtert und versöhnt wird so aus der vorsichtigen Annäherung wieder die alte Freundschaft.