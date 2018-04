17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Trotz aller guten Vorsätze macht Saskia die Trennung von Jakob noch immer zu schaffen. So sehr sie sich auch bemüht, ihm aus dem Weg zu gehen, scheint es doch unmöglich. Um sie etwas abzulenken, will Elli mit Saskia in einen Club gehen - ahnungslos, dass sie dort auf Jakob und Tobias treffen.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Damit er den Vaterschaftstest endlich machen kann, taucht Flo morgens unangemeldet in Linas WG auf. Kimi will Flo aufhalten - doch der ist fest entschlossen Lina zu beweisen, dass Jerome der Vater von Rebeccas Kind ist. Aber es kommt anders: Jerome erwischt Flo - die Situation eskaliert und Flo bekommt lebenslanges Hausverbot. Resigniert gibt Flo auf, doch Kimi bleibt am Ball und sammelt heimlich einen Zigarettenstummel von Jerome ein.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Eule freut sich wie ein Honigkuchenpferd: Ihr erstes Album wird heute veröffentlicht. Nur durch geschickte Improvisation schafft sie es, die Release Party vor einer Katastrophe zu bewahren. Selbst ihre Freunde nehmen sich die Zeit, mit ihr auf den gelungenen Start anzustoßen - ein grandioser Tag für Eule!

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Trotz der Warnung von Maximilian sucht Ben Ekaterinas Nähe im Club. Als sie sich Ben anvertraut, sieht der endlich seine Chance gekommen. Damian muss derweil befürchten, dass Pauline sein Geheimnis verrät. Doch auch Pauline hat mit der Wahrheit und Damians Reaktion darauf zu kämpfen. Simone ringt sich dazu durch, ihren Rückzug aus dem Zentrum zu verkünden und findet anschließend Trost bei Richard.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nach dem Desaster beim Cocktail-Kurs will Anni als Katrins Assistentin kündigen und auch Katrin fragt sich, ob die Zusammenarbeit mit Anni wirklich Sinn macht. Doch sie begreift, welchen frischen Wind Anni in ihre Business-Welt bringt. Also geht sie auf ihren Vorschlag ein, die nächste Stiftungsgala in einer unkonventionellen Location zu feiern.