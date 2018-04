17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Ute dem Schutzgelderpresser gegenübersteht, spielt Benedikt den Helden und versucht den Kriminellen zu stellen. Dabei bringt er sich jedoch in Lebensgefahr und kann von Glück reden, dass Jakob ihn in letzter Sekunde rettet. Während Ute, Till und Eva erleichtert von Jakob erfahren, dass die Bedrohung vorerst ein Ende hat, spielt Benedikt die Geschehnisse vor Andrea und Larissa herunter. Doch als Jakob am nächsten Tag von allen als Held gefeiert wird, fühlt sich Benedikt von seinem kleinen Bruder gedemütigt.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Flo kauft Rebecca die Lüge nicht ab. Sie redet sich um Kopf und Kragen und plaudert dabei ein wichtiges Detail aus. Immer mehr kommt Flo Jeromes Machenschaften auf die Schliche. Doch Jerome wickelt Lina um seinen Finger und verkündet den baldigen Termin der Hochzeit.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

In der Nacht nimmt Jannes erneut Legal Highs und zeichnet zugedröhnt sein Flash für Steve. Doch dieses Mal kommt es anders: Am Morgen stellt er fest, dass er noch immer berauscht ist und die Drogen wohl überdosiert hat. Er kommt nicht mehr runter und kann nur mit Mühe seinen Zustand vor Eule und seinen Freunden verheimlichen. Im Tattoostudio will Jannes seinem Kunden das Flash trotzdem tätowieren - und setzt zugedröhnt die Nadel an.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Damian bekommt Pauline einfach nicht mehr aus dem Kopf und erkennt langsam, dass er in ihr mehr sieht, als nur eine Freundin. Michelle und Marie sind indes zum ersten Mal seit ihrem großen Eklat gemeinsam auf dem Eis und die Spannung zwischen ihnen scheint sich langsam zu legen. Ingo und Marian hoffen währenddessen, dass der jeweils andere absagt, da sie ihr Bier nicht für wettbewerbstauglich halten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin und Gerner wollen ein letztes Treffen mit ihrer Tochter Johanna, um das Jugendamt eventuell doch noch von sich überzeugen zu können. Derweil fliegt Emilys erschlichener Termin auf, und Paul verliert obendrein noch seinen Auftrag im Standesamt. Emily plagt daraufhin das schlechte Gewissen. Sie sucht nach einer Möglichkeit, Pauls Job doch noch irgendwie zu retten.