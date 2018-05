17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias leidet sehr darunter, dass Stinker im Tierheim bleiben muss, bis er den Sachkundetest wiederholt hat. Er ist dankbar für den Beistand seiner Freunde und schöpft daraus neue Hoffnung. Daher schafft er es auch, sich bei einer Begegnung mit Schell nicht provozieren zu lassen. Nur durch Zufall findet Tobias heraus, dass er droht, den zweiten Halter-Prüfungstermin zu verpassen. Doch zum Glück erscheint er noch rechtzeitig und besteht. Als er Stinker aus dem Tierheim abholen will, erwartet ihn jedoch eine böse Überraschung.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Angelos prekäre Lage geht Alex unter die Haut: Erneut muss er ansehen, wie Angelo von seinem Vater drangsaliert wird. Um ihm einen Ausweg zu ermöglichen, bietet er ihm an, die Schulden im Cage abzuarbeiten. Angelo nimmt das Angebot dankbar an - doch schon an seinem ersten Arbeitstag sorgt er für eine faustdicke Überraschung.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Der Morgen beginnt mit einem Schock: Schmidti ist überzeugt, dass jemand in seinem Taxi eine Briefbombe abgelegt hat. Entsetzt ruft er die Polizei, die den Vorwurf ernst nimmt und mit einem Großaufgebot erscheint. Als sich herausstellt, dass es ein falscher Alarm war, droht Schmidti der finanzielle Bankrott: Er soll den Einsatz zahlen! Ausgerechnet Emmi hilft ihm jedoch aus der Patsche.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Bens schlimmster Albtraum ist wahr geworden: Während Richard in einem Hotelzimmer auf Ekaterina wartet, bringt Rottmann sie in seine Gewalt. Pauline ist entsetzt, dass Damian nur aufgrund von Isabelles Erpressung bei ihr bleibt. Derweil erfährt Marie, dass Michelle die Chance hat, ihre Sperre für die WM zu umgehen. Nach einer Auseinandersetzung befindet sich Marie wegen Michelle wieder in Schwierigkeiten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Paul plagt das schlechte Gewissen Emily gegenüber. Doch gerade in dem Augenblick, in dem er sich bei Emily entschuldigen will, sieht er sie mit einem Journalisten zusammenstehen. Chris hat bei seiner Brasilienplanung eine Sache komplett außer Acht gelassen: Sunny. Während sie enttäuscht über ihre Beziehung nachdenkt, muss sich Chris die Frage stellen, ob er tatsächlich lieber alleine geflogen wäre.