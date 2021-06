Matteo Zanchetti macht sich im "Bozen-Krimi" (Das Erste) auf die Suche nach seinem Erzfeind. James Bond gerät in "Stirb an einem anderen Tag" (VOX) in Gefangenschaft und im "Tatort" (WDR) wird ein Kollege von Dorn und Lessing vergiftet.

20:30 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: Tödliche Stille, Krimi

Mafiaboss Saffione (Christian Redl) gelingt bei einem brutalen Überfall auf einen Gefangenentransporter mit einem weiteren Häftling die Flucht. Wie Frau Commissario Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und Capo Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) anhand der Spuren feststellen, handelt es sich jedoch nicht um eine erfolgreiche Befreiungsaktion, sondern um einen misslungenen Mordanschlag. Um den Killern zuvorzukommen, will Matteo seinen verwundeten Erzfeind finden, der sich mit dem ortskundigen Holzer (Julian Schmieder) in den Bergen versteckt.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Der gekaufte Winter, Heimatserie

Eine abendliche Suchaktion am Türlspitz endet für Markus (Sebastian Ströbel), Katharina (Luise Bähr) und drei Gerettete in einer Höhle. Ein nur vermeintlich sicherer Unterschlupf - plötzlich steigt Wasser auf. Annegret und Ernst Gossmann vermissen seit Tagen ihren erwachsenen Sohn Justus und machen sich große Sorgen. Als Annegret einen Anruf von Justus' Mobiltelefon erhält, aber nichts verstehen kann, macht sich das Ehepaar zusammen mit den Bergrettern auf die Suche.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Doku-Soap

Das "STEFFENS" in Bad Aibling ist ein echter Familienbetrieb. Was vor über 40 Jahren als Traditions- und Caféhaus startete, ist nun ein Restaurant mit Gerichten aus aller Welt und einer großen Auswahl an exotischen Cocktails. Als Inhaberin Petra das Lokal von ihren Eltern übernimmt, hofft sie, mit ihrem frischen Konzept an alte Erfolge anzuknüpfen. Doch die Gäste lehnen die Neuerungen ab und nun droht der Familie die Schuldenfalle. Kann Frank Rosin Petra vor dem Ruin bewahren?

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007: Stirb an einem anderen Tag, Action

James Bond (Pierce Brosnan) landet wegen eines Verräters aus den eigenen Reihen für Monate in nordkoreanischer Gefangenschaft. Als er freigelassen wird, sinnt 007 auf Rache. Er macht sich, vom eigenen Geheimdienst im Stich gelassen, auf die Suche nach seinem Peiniger, der Kontakte zu einem Diamantenmillionär unterhält. Die Reise führt Bond von Hong Kong über Kuba bis nach Island. Dabei stößt der Agent endlich auf den zwielichtigen Diamantenhändler Graves.

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Der scheidende Schupo, Krimi

Ludwig Maria Pohl (Arndt Schwering-Sohnrey), genannt Lupo, ist auf der Dienststelle der Weimarer Polizei nur ein von den meisten unbeachteter Kollege. Das ändert sich schlagartig, als zuerst ein Bombenanschlag auf ihn verübt und kurz darauf eine tödliche Rizin-Vergiftung bei ihm festgestellt wird. Er hat nur noch zwei Tage zu leben. Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) müssen seinen Mörder finden.