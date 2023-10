TV-Tipps am Dienstag

TV-Tipps: 20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Schwarze Rosen, Krimi

Ein unterkühlter Mordfall wühlt die Münchner Kommissare auf: Flierl (dargestellt von Bernadette Heerwagen), Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Schaller (Alexander Held) sehen sich gezwungen, einen Fall von ihren Kollegen vom K11 zu übernehmen. Das Kriminalstück spinnt sich um Lutz Werneck (Eckhard Preuß), einen Mann mit krimineller Vergangenheit, der in einem Raubmord verwickelt zu sein scheint. Das Opfer, Klubbesitzerin Patrizia Wolff (Ursula Gottwald), fiel einem mörderischen Anschlag zum Opfer, während die Kellnerin Nike (Sinja Dieks) verschont wurde. Als Flierl während des Einsatzes heftig attackiert wird, weckt das nicht nur in ihr, sondern auch bei ihrem Vorgesetzten Zangel (Christoph Süß) erheblichen Unmut, insbesondere da das K11 offensichtlich relevante Details vorenthält.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Das Testament, Anwaltsserie

Die Juristin Romy (Christina Athenstädt) tritt in das juristische Minenfeld, als sie die Verteidigung der jungen Bestatterin Luca Reuter (Lisa Hrdina) aufnimmt, welcher vorgeworfen wird, sich durch den Tod von Kurt Klimkeit finanziell bereichert zu haben. Kurts Witwe Simone Klimkeit (Juliane Meyerhoff) hat den Finger erhoben und Luca angezeigt. Die finanziell angeschlagene Bestatterfamilie – geführt von Luca und ihrem Bruder Lorenz unter der Ägide ihres Vaters Helmut – wäre durch eine Erbschaft in Höhe von 80.000 Euro deutlich entlastet, jedoch wirft der testamentarische Geldsegen Fragen über Lucas Integrität auf.

20:15 Uhr, kabel eins, Der gestiefelte Kater, Zeichentrickfilm

Der listige und abenteuerlustige gestiefelte Kater findet sich in einer pikanten Situation wieder: Sein alter Freund Humpty Dumpty zieht ihn in einen gewagten Bankraub hinein. Doch während der Flucht erfährt er von einem Verbrecherduo, das über magische Bohnen verfügt, die zum Schloss einer goldenen Eier legenden Gans führen – ein Ziel, das auch er schon länger verfolgt. Doch er ist nicht der Einzige mit glänzenden Augen: Auch die charismatische Katzendame Kitty Samtpfote und der launenhafte Humpty Dumpty haben ein Auge auf das schimmernde Erbe geworfen.

20:15 Uhr, Tele 5, The East, Politthriller

Sarah (Brit Marling), eine ambitionierte junge Frau, versucht, in der Hierarchie einer renommierten Sicherheitsfirma aufzusteigen und sieht ihre Chance in einem heiklen Auftrag: Sie soll die geheime Aktivistengruppe "The East" infiltrieren. Mit scharfem Verstand gelingt es ihr, Zugang zur Zelle zu finden und das Vertrauen der zahlenmäßig überschaubaren, aber leidenschaftlich engagierten Mitglieder zu gewinnen.

20:15 Uhr, 3Sat, Die letzte Instanz, Krimi

Vor dem Berliner Landgericht entfaltet sich ein dramatisches Szenario: Eine ältere Dame, Frau Altenburg, die mit ihrer Kirchengruppe aus Görlitz angereist ist, eröffnet das Feuer auf den Obdachlosen Hans-Jörg Hellmer (Udo Samel), der unverletzt entkommen kann. Nach ihrem überraschenden Tod im Krankenhaus lässt der Fall den Anwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) nicht los. Es ergeben sich rätselhafte Fragen: Wie kam die betagte Frau an die Waffe, und welche mysteriösen Motive könnten hinter dem versuchten Mordanschlag stehen?