Chris Pratt wird in "Jurassic World: Das gefallene Königreich" (RTL) zum Dinoretter. Im "Tatort" (Das Erste) ermittelt Lena Odenthal nach einem Mord in der Securityszene. Das "Traumschiff" (ZDF) nimmt unterdessen Kurs auf Kapstadt.

20:15 Uhr, RTL, Jurassic World: Das gefallene Königreich, Action

Vor drei Jahren musste der Dinosaurierpark "Jurassic World" evakuiert werden. Nunn droht ein Vulkanausbruch den Park und die Dinosaurier zu vernichten. Um die Saurier zu retten, überredet Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) Ex-Wildhüter Owen Grady (Chris Pratt) auf die Insel zurückzukehren. Owen begleitet Claire, auch weil er Velociraptor "Blue" wiedersehen will. Schnell stellen die beiden fest, dass die Geldgeber der Rettungsaktion eine ganz andere Agenda haben.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Unter Wölfen, Krimireihe

Clubbetreiber Timur Kerala hielt sich für den aufgehenden Stern im Ludwigshafener Securitygeschäft. Doch noch bevor er den Platzhirsch Gerhard Arentzen (Thure Riefenstein) aus dem Feld schlagen kann, wird Kerala ermordet. Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) vermuten einen Konkurrenzkampf im Milieu. Arentzen lässt sich von den Ereignissen nicht beeindrucken - weil staatliche Stellen immer mehr Sicherheitsaufgaben an private Dienstleister auslagern, hat er beste Verbindungen in die Politik und gibt sich unangreifbar.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Kapstadt, Urlaubsserie

Für Kapitän Parger (Florian Silbereisen) und seine Crew ist diese Reise eine ganz besondere. Denn sie müssen sich von langjährigen Mitarbeitern verabschieden, die sich für ein neues Leben an Land entschieden haben. Schiffsarzt Doktor Sander (Nick Wilder) hat sich nach Jahren für die Liebe entschieden und wird das Traumschiff verlassen. Auch Vanessa Kranz (Julia Stinshoff), seit zwei Jahren Sommelière an Bord, wird der Liebe wegen in Kapstadt ihren Hut nehmen.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Schöne und das Biest, Fantasy-Spielfilm

Die schöne Belle (Emma Watson) wird von einem Biest (Dan Stevens), das einst aufgrund seiner gefühlskalten Art von einer Zauberin mit einem Fluch belegt wurde, in einem Schloss gefangen gehalten. Trotz der misslichen Lage arrangiert sie sich mit ihrer Situation und findet neue Freunde. Diese sehen in ihr die eine, die den Bann brechen und alle wieder in ihre wahren Gestalten zurückverwandeln kann. Doch die Dorfbewohner haben es auf das vermeintlich bösartige Biest abgesehen.

20:15 Uhr, ONE, Der Club der singenden Metzger, Auswanderer-Epos

Nach dem Ersten Weltkrieg kehrt der junge Metzger Fidelis Waldvogel (Jonas Nay) traumatisiert, aber körperlich unversehrt in seine schwäbische Heimat zurück. Dort erfüllt er den letzten Wunsch eines gefallenen Kameraden und heiratet dessen hochschwangere Verlobte Eva (Leonie Benesch). Für Fidelis gibt es in der Metzgerei seiner Eltern keine Zukunft. Um Not und Armut zu entfliehen, beschließt er auszuwandern und seine junge Familie später nachzuholen. Eine Kiste mit Würsten, die Messer seines Vaters und das geheime Wurstrezept der Familie dienen als Startkapital in der Neuen Welt.