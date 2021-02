Der Auftragskiller Bishop wird in "Mechanic: Resurrection" (RTL) zu einer tödlichen Mission gezwungen. "Tierärztin Dr. Mertens" (Das Erste) wagt ein risikoreiches Experiment. In "Die Toten vom Bodensee" (ZDFneo) entführt ein Serienmörder Frauen.

20:15 Uhr, RTL, Mechanic: Resurrection, Action

Auftragskiller Arthur Bishop (Jason Statham) wollte seinen Job endgültig an den Nagel hängen - so der Plan. Doch seine gewalttätige Vergangenheit holt ihn schnell wieder ein, als ein Ex-Auftraggeber seine Geliebte Gina (Jessica Alba) entführt und droht, sie innerhalb von 36 Stunden zu töten. Wieder in seinen alten Job erpresst, reist der "Mechanic" um die ganze Welt und tut das, was er am besten beherrscht: drei Auftragsmorde begehen und diese wie Unfälle aussehen lassen.

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Wer wagt, gewinnt, Familienserie

Im Hause Mertens läuft nicht alles rund. Luisa (Lilly Wiedemann) provoziert Susanne (Elisabeth Lanz), wo sie kann. Jonas (Lennart Betzgen) leidet unter der Abwesenheit seiner Kinder. Im Zoo will Susanne die an einem gefährlichen Virus erkrankte Gazelle Malaika einem risikoreichen Experiment unterziehen. Das könnte einen medizinischen Durchbruch und internationale Anerkennung für den Leipziger Zoo bedeuten.

20:15 Uhr, ZDF, Mensch Gorbatschow!, Doku

Mit seiner Politik gab er der Welt ein anderes Gesicht: Michail Gorbatschow. Am 2. März 2021 wird er 90. Was wirkt von seinem Handeln bis heute nach? Welches Vermächtnis hinterlässt "Gorbi"? "ZDFzeit" zeigt bislang unveröffentlichtes Material und lässt Zeitzeugen, Wegbegleiter und Prominente zu Wort kommen. An ihre sehr persönlichen Begegnungen erinnern sich Moderator Günther Jauch, Klaus Meine von den Scorpions und Gorbatschow-Freund Stas Namin.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Zehn Stars aus allen Lebensbereichen treten in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden ... Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, ZDFneo, Die Toten vom Bodensee: Die vierte Frau

In einem für den Bodensee typischen Hopfenfeld wird die Leiche einer Frau gefunden - wie in einem Spinnennetz wurde Jutta Reike vom Täter in den sieben Meter hohen Gerüsten drapiert. Und es ist nicht der erste Fall dieser Art: Jutta Reike ist offenbar das vierte Opfer eines Serienkillers. Die Kommissare Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) aus Lindau und Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) aus Bregenz stellen jedoch fest, dass die Tat nicht dem sonstigen Muster des Täters entspricht.