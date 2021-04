TV-Tipps am Dienstag

TV-Tipps TV-Tipps am Dienstag

Im ZDF enthüllt Sebastian Lege die Marketing-Tricks des Lebensmittelgiganten Ferrero. Dem Kloster Kaltenthal droht in "Um Himmels Willen" (Das Erste) erneut der Verkauf. In "Spiel ohne Regeln" (kabel eins) trainiert Adam Sandler eine Gefängnismannschaft im Football.

20:15 Uhr, ZDF, Die Tricks von Ferrero, Doku

Ferrero ist einer der größten Werbekunden des deutschen Fernsehens. Immer wieder wendet sich der Konzern an junge Familien, und zahlreiche Produkte werben mit Milch und guten Inhaltsstoffen. kinder Riegel, Milch-Schnitte, kinder Schoko-Bons: Wie viel gute Milch steckt drin - und wie weit darf Ferrero mit seiner Werbung gehen? Sebastian Lege kennt die Tricks der Lebensmittelindustrie. Er deckt Ferreros geheime Rezepturen auf, lüftet das Geheimnis der Piemont-Kirsche - und entlarvt die miesen Marketingstrategien.

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Abflug, Familienserie

Ein Brand im Vatikan hat unter anderem ein Lieblingsgemälde des Papstes schwer beschädigt. Weihbischof Landkammer (Wolfgang Böck), der gerade erfahren hat, dass es offenbar Konkurrenz um seinen erhofften Posten als Bischof gibt, sieht darin eine einmalige Chance: Er verspricht, die Kosten der Restauration zu übernehmen. Doch das Geld muss irgendwo herkommen: Könnte es doch noch zum Verkauf von Kloster Kaltenthal kommen?

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Ihr Gegner ist groß, rot und mächtiger denn je: Joko und Klaas fordern gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen - alle werden zum Kräftemessen eingeladen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Joko und Klaas, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen.

20:15 Uhr, kabel eins, Spiel ohne Regeln, Sportkomödie

Der Ex-NFL-Star Paul Crewe (Adam Sandler) flog mit einer Bewährungsstrafe wegen Spiel-Manipulation aus der Liga. Als er obendrein betrunken den Wagen seiner Freundin zu Schrott fährt, landet er im Knast. Dem Direktor der Haftanstalt kommt das gerade recht: Er beauftragt Crewe, ein Footballteam zusammenzustellen, mit dem sich die semiprofessionelle Mannschaft der sadistischen Gefängniswärter ein bisschen Trainingsspaß gönnen möchte. Ein schwieriges Unterfangen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Gestorben wird immer, Krimi

Nach dem Mord an einem Bestatter ermittelt das "starke Team" inklusive neuem Kollegen Sebastian Klöckner (Matthi Faust) im Berliner Bestattermilieu und kommt den Machenschaften der Branche auf die Spur. Sven Kreuzkamp liegt erschossen auf dem Sarg in einem frisch ausgehobenen Grab. Schnell wird dem "starken Team" klar, dass in der Berliner Bestatterbranche ein harter Konkurrenzkampf tobt. Hat dieser möglicherweise nun sein erstes Todesopfer gefordert?