"Um Himmels Willen": Was will Jenny Winter (Barbara Wussow, 2.v.r.) beim Weihbischof?

In "Um Himmels Willen" (Das Erste) steht dem Kloster Kaltenthal ein schwerer Abschied bevor. Im ZDF wird das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA beleuchtet. In "Der Diamantencop" (kabel eins) gibt sich ein Juwelendieb als Polizist aus.

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Gerüchte, Familienserie

Im Mutterhaus steht hingegen ein schwerer Abschied an: Novizin Sina (Romina Küper) muss nach Brasilien reisen, um sich dort in der Ordens-Mission vor dem freigelassenen Mörder in Sicherheit zu bringen. Und Hildegard (Andrea Sihler) hat nun ihren Roman selbstverständlich aus romantischen Gründen in Venedig angesiedelt. Kein Problem für Stolpe (Markus Hering), der sie nun in La-Dolce-Vita-Manier mit Motorroller zum Eisessen abholt.

20:15 Uhr, ZDF, Wir Deutschen und die USA, Doku

Ein Aufatmen ging nach der Wahlentscheidung in den USA durch Deutschland. Die Hoffnung auf Tauwetter in den gegenseitigen Beziehungen keimt. Denn es war vor allem Bidens Vorgänger, Donald Trump, der das transatlantische Bündnis auf die Probe stellte. Hochkarätige Experten und ehemalige Politiker, darunter die ehemaligen Außenminister Joschka Fischer und Sigmar Gabriel, blicken zurück - und nach vorne. Eine spannende Reise durch mehr als sieben Jahrzehnte gemeinsamer Geschichte und ein fundierter Ausblick auf die nahe Zukunft.

20:15 Uhr, RTL, I Can See Your Voice, Show

Eine Show voll bizarrer Täuschungen, Spaß sowie verbaler Schlagabtausche lädt die ganze Familie zum Mitraten ein: Wer ist ein echtes Gesangstalent und wer blufft nur? Sieht man jemandem an, ob er oder sie singen kann - ohne die Stimme je gehört zu haben? Mit dabei sind Thomas Herrmanns, Oliver Pocher, Victoria Swarovski, Motsi Mabuse, Ilka Bessin und The BossHoss.

20:15 Uhr, kabel eins, Der Diamantencop, Actionkomödie

Es ist sein größter Coup - und gleichzeitig auch sein letzter. Doch das ahnt Meisterdieb Miles Logan (Martin Lawrence) noch nicht, als es ihm gelingt, einen Diamanten im Wert von 27 Millionen Dollar zu stehlen. Allerdings fliegt er auf und wird verhaftet. Er schafft es noch, seine Beute auf einer Baustelle zu verstecken, doch zwei Jahre später und zurück in Freiheit steht genau dort die Polizeidienststelle des LAPD.

20:15 Uhr, 3Sat, Kommissar Maigret: Ein toter Mann

Auf einem Bauernhof in der nordfranzösischen Provinz Picardie macht die Polizei einen grausigen Fund: Die Familie wurde bestialisch umgebracht und ausgeraubt - der jüngste Fall in einer Serie von brutalen Raubmorden. Zur gleichen Zeit geht in Paris bei Kommissar Maigret (Rowan Atkinson) ein anonymer Notruf ein. Ein Mann ist panisch vor Angst und behauptet, dass ihn Mörder verfolgen. Bevor Maigret mehr in Erfahrung bringen kann, legt der Unbekannte jedoch auf. Noch in derselben Nacht wird der Anrufer tatsächlich erstochen.