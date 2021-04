In "Um Himmels Willen" (Das Erste) bekommt das Kloster Kaltenthal tierischen Besuch. Das ZDF blickt zurück auf das Leben von Prinzessin Diana und bei "Sing meinen Song" (VOX) steht heute Joris im Mittelpunkt.

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Gnadenbrot, Familienserie

Wachtmeister Meier (Lars Weström) möchte mit seiner Frau einen romantischen Hochzeitstag genießen und bringt seinen Pflegehund Hasso ins Kloster. Der "Drogenspürhund im Zeugenschutz" kommt jedoch unverzüglich Emmas kleinem Cannabis-Vorrat auf die Schliche und Meier bleibt nichts anderes übrig, als Anzeige zu erstatten. Schwester Lela (Denise M'Baye) springt in die Bresche und gibt - obwohl es ihr als Nonne verboten ist zu lügen - an, die Hälfte des Cannabis gehöre ihr.

20:15 Uhr, ZDF, Prinzessin Dianas gefährliches Erbe, Doku

Sie war der Superstar der Windsors - und eine Herausforderung für die britische Monarchie: Ein schmutziger Scheidungskrieg und ihr Unfalltod stürzten das Königshaus in eine schwere Krise. Auch fast 25 Jahre später gilt Diana als eine Ikone des 20. Jahrhunderts. Weltweit genügt allein ihr Name, um bei den meisten Menschen ein Bild hervorzurufen, ähnlich wie bei Elvis oder Madonna. Dianas Rezeption beim Publikum ist aber durchaus gegensätzlich: Die einen verehren sie als Wohltäterin oder Stilikone, andere wiederum sehen in ihr eine Verräterin, die die Prinzipien der Krone missachtet und attackiert hat.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musikshow

Popsänger Johannes Oerding lädt zum "Tauschkonzert" ein. Nach seiner ersten Teilnahme führt er nun als neuer Gastgeber durch die Sendung. Außerdem mit dabei: Reggae-Star Gentleman, der durch seine letzte Teilnahme zu einem deutschsprachigen Album inspiriert wurde, Show-Ikone DJ BoBo, die Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann, Singer-Songwriter Joris, Ian Hooper, der Frontmann der Folk-Band "Mighty Oaks", sowie die Sängerin und Rapperin Nura.

20:15 Uhr, kabel eins, 16 Blocks, Copthriller

Der Polizist Jack Mosley (Bruce Willis) will einfach nur nach Hause und etwas trinken. Um 08:02 Uhr bekommt er jedoch einen scheinbar einfachen Auftrag: Der Kleinkriminelle Eddie Bunker (Mos Def) soll um 10:00 Uhr vor einem Untersuchungsausschuss aussagen und muss aus seiner Zelle zum Gerichtsgebäude gebracht werden. In 15 Minuten wäre die Sache erledigt, aber plötzlich geht alles schief. Für Mosley und Bunker beginnt ein lebensbedrohlicher Trip.

20:15 Uhr, 3Sat, Kommissar Maigret: Die Tänzerin und die Gräfin

Eines Abends erscheint eine sichtbar aufgelöste Frau bei Hauptkommissar Maigret (Rowan Atkinson) im Polizeipräsidium. Die junge Arlette (Olivia Vinall) arbeitet als Tänzerin und Animierdame in einem verruchten Club im Pariser Amüsierviertel Montmartre. Sie behauptet, ein Gespräch über einen geplanten Mord an einer Gräfin mitgehört zu haben, an dem ein gewisser Oscar beteiligt sein soll. Doch Maigret und sein Team schenken der jungen Dame aufgrund ihres Zustandes wenig Glauben. Umso tiefer trifft es den Hauptkommissar, als sie am nächsten Morgen die Nachricht erhalten, dass Arlette erwürgt in ihrer Wohnung aufgefunden wurde.