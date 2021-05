In "Mensch Máxima!" blickt das ZDF zurück auf das Leben der niederländischen Königin. Bei "Sing meinen Song" (VOX) bietet Rapperin Nura ihre Lieder zum Tausch an. In "Ein riskanter Plan" (kabel eins) will sich ein Ex-Cop scheinbar das Leben nehmen.

20:15 Uhr, ZDF, Mensch Máxima! Krone, Kinder und Karriere, Doku

Sie gehört zu den beliebtesten Royals: Königin Máxima, Aushängeschild der niederländischen Monarchie. Eine Bürgerliche, die den Oraniern zu neuem Glanz verhilft. Im Mai 2021 wird sie 50. Egal ob bei Arbeitsreisen oder Staatsbesuchen: Sie macht eine tadellose Figur und leistet sich so gut wie keinen Fehltritt.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Popsänger Johannes Oerding lädt zum "Tauschkonzert" ein. Nach seiner ersten Teilnahme führt er nun als neuer Gastgeber durch die Sendung. Außerdem mit dabei: Reggae-Star Gentleman, der durch seine letzte Teilnahme zu einem deutschsprachigen Album inspiriert wurde, Show-Ikone DJ BoBo, die Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann, Singer-Songwriter Joris, die Sängerin und Rapperin Nura sowie Ian Hooper, Frontmann der Folk-Band "Mighty Oaks".

20:15 Uhr, kabel eins, Ein riskanter Plan, Thriller

Ein Mann klettert auf die Fensterbank eines New Yorker Hotels und droht hinunterzuspringen. Police Detective Dougherty versucht vor Ort, die Situation zu entschärfen, doch der erstaunlich gefasst wirkende Mann verlangt nach der Polizeipsychologin Lydia Mercer (Elizabeth Banks). Diese staunt nicht schlecht, als sie sieht, wer da auf der Fensterbank steht. Es ist der Ex-Cop Nick Cassidy (Sam Worthington), der wegen eines Diamantenraubes vor einigen Jahren in den Knast wanderte, inzwischen flüchten konnte und unter falschem Namen als Hotelgast eincheckte.

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Positiv, Familienserie

Agnes geht in ihrem ersten Plastikfrei-Workshop im Kloster voll auf, wobei sie die Teilnehmer mit ihrem rigorosen Vorgehen noch etwas überfordert. Die Strafe für Schwester Lelas (Denise M'Baye) angebliche Beteiligung an Emmas (Thekla Hartmann) Drogenbesitz lässt die junge Schauspielerin aus allen Wolken fallen: Lela soll in ein anderes Kloster versetzt werden. Schwester Hildegard (Andrea Sihler) macht sich auf die Suche nach Stolpe, der seit ihrem "Liebesmissverständnis" deprimiert das Mutterhaus gemieden hat, denn sie braucht ihn dringend als ihren Literatur-Agenten.

20:15 Uhr, 3Sat, Schlaflos, Krimidrama

Nach zwölf Jahren wird die bekannte Schauspielerin Carla Sagmeister (Senta Berger) aus dem Gefängnis entlassen. Sie war - allen Unschuldsbeteuerungen zum Trotz - in einem Indizienprozess wegen Totschlags an ihrem Geliebten Erik Vonhoff verurteilt worden. Jetzt will sie den Mann, den sie für ihr zerstörtes Leben verantwortlich macht, in die Pflicht nehmen. Ausschlaggebend im damaligen Prozess war das Gutachten des namhaften Forensikers Dr. Borchert (August Zirner). Unscharfe Bilder aus einer Überwachungskamera waren die Grundlage für sein Gutachten, das zu Carlas Verurteilung führte.