20:15 Uhr, RTL, Beck is back!: Die Lehrerin, Anwaltsserie

Hannes (Bert Tischendorf) erreicht ein Fall von unerwarteter Seite: Lenas Lieblingslehrerin Frau Stach (Anja Knauer) soll einen Schüler geschlagen und schwer verletzt haben. Die beteuert zwar, sich nur gewehrt zu haben - aber die Klasse schweigt und auch die Kollegen wenden sich von ihr ab. Hannes setzt alles daran, das Schweigen zu brechen. Als sich auch noch die Presse auf die Lehrerin stürzt, scheint die Situation mehr als aussichtslos.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Mauritius, Urlaubsserie

Die "MS Deutschland" nimmt Kurs nach Mauritius. Kapitän Burger (Sascha Hehn) verbindet mit dieser Inselgruppe einen ganz dramatischen Teil seines Lebens. Als Kapitän eines Frachtschiffs wurden er und seine Crew vor Jahren von Piraten überfallen. Als Sonja Preiss (Gesine Cukrowski), Zielfahnderin des BKA, an Bord der "MS Deutschland" auftaucht, ahnt Kapitän Burger, dass ihn die Vergangenheit einholt. Mit großer Besorgnis muss Beatrice (Heide Keller) mit ansehen, wie ihr Freund und Vorgesetzter zusammen mit Sonja Preiss das Schiff verlässt, um den Anführer der Piraten zu identifizieren und ihn hinter Gitter zu bringen.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Informantin, Krimidrama

Die junge Jurastudentin Aylin (Aylin Tezel) weiß genau, was sie will: Anwältin werden. Um ihr Studium zu finanzieren, arbeitet sie als Escort-Mädchen. Weil sie sich gegen einen zudringlichen Geschäftsmann wehren musste, drohen nun fünf Jahre Gefängnis. Von der Polizei kommt ein Angebot, auf das sie sich in ihrer Not einlässt: Als Lockvogel kann Aylin ihre Strafe abwenden und sogar weiter Jura studieren. Drogenfahnder Jan (Ken Duken) und dessen Chefin Hannah (Suzanne von Borsody) setzen sie auf den Schmuggler Musab an, um ihn auf frischer Tat zu verhaften. Wie gefährlich der clevere Clanchef sein kann, sagen beide aber nicht.

20:15 Uhr, VOX, Ewige Helden, Sportsoap

Was haben die ehemaligen Top-Athleten Sven Hannawald, Matthias Steiner, Andrea Henkel, Britta Heidemann, Susi Kentikian, Nadine Krause, Christian Ehrhoff und Kevin Kuske gemeinsam? Sie alle kämpfen bei "Ewige Helden" um den Titel "Bester der Besten". In dieser Folge treten sie in den Wettkämpfen "Nicht loslassen", "Kraftpaket" und "Farbenwerfen" gegeneinander an. Zudem blickt Handballerin Nadine auf besondere Momente in ihrer Ausnahmekarriere zurück.

20:15 Uhr, kabel eins, Flightplan - Ohne jede Spur, Thriller

Nach dem Tod ihres Mannes beschließt Kyle (Jodie Foster), mit ihrer Tochter Julia (Marlene Lawston) Deutschland zu verlassen. Kurz nach dem Start der Maschine schläft die Frau ein. Als sie wieder erwacht, ist das kleine Mädchen wie vom Erdboden verschwunden. Niemand der anderen Passagiere und der Crew hat Julia je gesehen, und auf der Passagierliste taucht sie ebenfalls nicht auf. Während alle davon ausgehen, dass Kyle den Verstand verliert, macht sich die Frau auf die verzweifelte Suche nach ihrer Tochter.