20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Ausgebüxt, Familienserie

Schwester Hanna (Janina Hartwig) versucht, Martin Fischer (Pierre Kiwitt) zu helfen. Der Witwer und Vater einer Tochter betreibt seit zwei Jahren eine Alpaka-Zucht. Es war der Traum seiner verstorbenen Frau. Doch ihm droht der Entzug der Zuchtgenehmigung. Die Tiere sind bereits mehrfach aus dem Gehege entkommen und die dadurch verursachten Schäden will die Versicherung nicht übernehmen, da das Gatter offenbar nicht richtig gesichert wurde. Fischer vermutet jedoch Sabotage.

20:15 Uhr, ProSieben, Get the F*ck out of my House, Realityshow

Hauskoller reloaded: 100 Menschen, ein Haus, 100.000 Euro! In der neuen Staffel von "Get the F*ck out of my House"ziehen 100 Kandidaten in ein Häuschen mit schnuckeligen 63 Quadratmeter Wohnfläche. Und das bedeutet: weniger Wohnraum und weniger Schlafmöglichkeiten im Vergleich zum 113-qm-Haus aus der ersten Staffel. Mit dabei sind außerdem eine Handvoll Promis - wie Musiker Martin Kesici und Reality-TV-Star Natalia Osada. Wer hält vier Wochen lang durch und verlässt als Letzter das Haus?

20:15 Uhr, RTL, Beck is back! Endstation, Anwaltsserie

Simon Arndt (Kasem Hoxha) hat bei einem Unfall an einem Bahnübergang alles verloren: Frau, Kind und Lebenswillen. Hannes (Bert Tischendorf) verteidigt ausgerechnet den Mann, der den Unfall hätte verhindern müssen: Schrankenwärter Petersen (Rainer Strecker). Als der Prozess an Hannes' beharrlich schweigendem Mandanten zu scheitern droht, rastet Arndt aus: Im Gerichtssaal greift er zur Waffe, um die Wahrheit zu erzwingen. Um die Situation zu entschärfen, setzt Hannes alles auf eine Karte.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: 30 Jahre Mauerfall - Joachim Gaucks Suche nach der Einheit, Doku

Die deutsche Wiedervereinigung war ein Glücksfall der Geschichte. Doch wie gut haben wir die Chance genutzt? 30 Jahre nach dem Mauerfall macht sich Joachim Gauck auf die Suche nach der Einheit. Wie nah sind sich die Deutschen in Ost und West gekommen, welche Vorurteile und Missverständnisse trennen sie? Auf einer außergewöhnlichen Reise trifft Joachim Gauck prominente Zeitzeugen - dankbare und zuversichtliche, aber auch wütende und enttäuschte.

20:15 Uhr, Super RTL, Die Dolmetscherin, Politthriller

Silvia Broome (Nicole Kidman) arbeitet als Dolmetscherin für die UN in New York. Eines Tages hört sie zufällig ein geheimes Gespräch mit, das von einem Attentat auf einen Politiker handelt. Der Präsident des afrikanischen Staates Matobo soll während seiner Rede vor der UN-Vollversammlung umgebracht werden. Umgehend informiert Broome den Secret Service unter Leitung von Tobin Keller (Sean Penn). Doch er will ihr zunächst nicht glauben. Als Keller dann auch noch herausfindet, dass Broome in Maboto aufgewachsen ist und einst ein Verhältnis mit einem Rebellenführer hatte, wird ihre Rolle als Zeugin immer fragwürdiger.