20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Der Schatz von Kaltenthal, Familienserie

Die Zukunft des Klosters und des Hofladens steht auf dem Spiel. Der Kostenvoranschlag für die anstehende Renovierung fällt sehr viel höher aus als erwartet. Da sorgt eine dubiose Schatzsuche für Aufregung: Ein Unbekannter hat in der Umgebung von Kaltenthal angeblich eine Million Euro versteckt und lotst Suchende über Rätselaufgaben zum vermeintlichen Ziel.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Wir Deutschen und die Demokratie, Doku

Zum 70. Geburtstag der Bundesrepublik und zum 100. Jahrestag der Weimarer Republik sehen manche Beobachter in der aktuellen Entwicklung unserer Demokratie zumindest Anzeichen, die an "Weimar" erinnern. Schwindende Bedeutung traditionsreicher Volksparteien, erschwerte Regierungsbildungen, Polarisierung politischer Lager in Krisenzeiten, Rechtsruck im Parteienspektrum: All das rüttelt an der gewohnten Stabilität der demokratischen Staatsverfasstheit. Doch sind dies schon Warnrufe?

20:15 Uhr, kabel eins, Otto - Der Katastrofenfilm, Komödie

Die Stimmung an Bord der "Queen Henry" ist ausgelassen. Die Passagiere haben auch keine Ahnung, in welcher Gefahr sie schweben. Auf der Reise von Hamburg nach New York will der skrupellose japanische Manimaka-Konzern den Luxusliner untergehen lassen. Jetzt sind die Fähigkeiten eines wahren Helden gefragt, um das drohende Unheil abzuwenden. Nur gut, dass Otto an Bord ist - getarnt als Mitglied einer Damenkapelle.

20:15 Uhr, Tele 5, Der gute Hirte, Spionagedrama

Der ambitionierte Yale-Student Edward (Matt Damon) wird zu Beginn des zweiten Weltkriegs in die Studenten-Verbindung "Skull and Bones" aufgenommen. Sein Engagement weckt das Interesse des FBI-Agenten Murach (Alec Baldwin), der ihn rekrutiert Nazi-Sympathisanten zu überführen. Edward startet eine steile Geheimdienst-Karriere, jedoch auf Kosten von Familie und Freunden.

22:05 Uhr, kabel eins, Austin Powers in Goldständer, Agentenkomödie

Austin Powers (Mike Myers), Top-Spion des britischen Geheimdienstes, wird auf eine ganz spezielle Mission geschickt: Er muss seinen Vater aus den Händen des üblen Schurken Goldständer, ein holländischer Playboy und Nachtclubbesitzer, befreien. Dafür reist Austin zurück in die wilden 70er. Der swingende Geheimagent ist voll in seinem Element, doch er hat die Rechnung ohne seinen Erzfeind Dr. Evil (Seth Green) gemacht. Zusammen mit Goldständer greift der Superschurke abermals nach der Weltherrschaft.