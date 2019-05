20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Jeanette Biedermann wird 1980 in Berlin geboren. Schon früh verschreibt sie sich dem Kreativen und nimmt als Kind an verschiedenen Wettbewerben teil. Ihrem Debütalbum "Enjoy!" (2000) folgen neben einer Auszeichnung mit dem ECHO im Jahr 2001 auch die weiteren Studioalben "Delicious", "Rock My Life" und "Break On Through". 2012 gründet sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Jörg Weißelberg und Musikkollege Christian Bömkes die Band "Ewig". Heute werden unter anderem ihre Hits "Rock my life" und "Run with me" von den anderen Music-Acts neu interpretiert.

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen, Familienserie

Bürgermeister Wöller hat dafür gesorgt, dass die Nonnen wieder ins Kloster zurückkehren können. Dennoch sitzt er Oberin Theodora weiterhin mit seinem Kaufangebot im Nacken, schließlich will er sein noch geheimes Luxus-Bunker-Projekt endlich in trockenen Tüchern wissen. Weder er noch Hanna ahnen, dass die Oberin in der Tat überlegt, das Kloster nun doch zu verkaufen. Sie hat ein weiteres Angebot für das Kloster erhalten, das deutlich höher als Wöllers ist. Hinter seinem Rücken spielt scheinbar jemand ein doppeltes Spiel.

20:15 Uhr, ProSieben, We Love: Backstreet Boys - Das Mega-Comeback, Musikerporträt

Die Backstreet Boys feiern gerade ihr Mega-Comeback und ProSieben feiert die erfolgreichste Boyband der Welt! Annemarie Carpendale und Thore Schölermann besuchen sie exklusiv in Las Vegas und begleiten den Start der ausverkauften Tournee. "We Love: Backstreet Boys - Das Mega-Comeback" begibt sich auf eine spannende Zeitreise zu den Höhe- und Tiefpunkten der Karriere der Band. Zu Wort kommen neben den Jungs auch prominente Wegbegleiter wie DJ BoBo.

20:15 Uhr, Tele 5, Jackie Brown, Gangsterkrimi

Die Stewardess Jackie Brown (Pam Grier) bessert ihr schmales Gehalt auf, indem sie im Auftrag des kleinen Waffenhändlers Ordell Robbie (Samuel L. Jackson) illegal Bargeld in die USA einführt. Ordell, dessen ansehnliches Schwarzgeldvermögen von einer halben Million in Mexiko weilt, lebt von den Bargeld-Häppchen, die ihm Jackie regelmäßig über die Grenze schmuggelt. Eines Tages passiert, was passieren muss: Gerade aus Mexiko kommend, geht Jackie in Los Angeles Special Agent Ray Nicolet (Michael Keaton) ins Netz.

20:15 Uhr, kabel eins, Tödliches Vertrauen, Thriller

Für den zwölfjährigen Danny (Matthew O'Leary) wird die Hochzeit seiner Mutter mit dem dubiosen Rick (Vince Vaughn) zu einem Horrortrip: Unfreiwillig muss er mit ansehen, wie der zukünftige Stiefvater einen Mord begeht. Danny versucht, Rick zu enttarnen, doch niemand glaubt ihm. Nur sein leiblicher Vater, der Bootsbauer Frank Morrison (John Travolta), erkennt, welche schleichende Gefahr von seinem potenziellen Nachfolger ausgeht. Ein tödliches Kräftemessen beginnt...