20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Jennifer Haben wird 1995 im Saarland geboren. 2005 schickt ihr Vater ein Probevideo an den RTL-Spendenmarathon, woraufhin sie zusammen mit Alexander Klaws den Song "Ich will was tun für dich" aufnimmt. 2010 gründet Jennifer gemeinsam mit den anderen Gewinnerinnen des Castingwettbewerbs "Beste Stimme" die Mädchenband "Saphir" und tritt danach landesweit auf. 2015 bleibt das Debüt-Album "Songs of Love and Death" wochenlang in den Top 15 der Charts. Im selben Jahr wird die Band mit dem "Metal Hammer"-Award in der Kategorie "Newcomer des Jahres" ausgezeichnet. Heute werden ihre Hits "Pläne", "Alles brennt" und "How It's Got To Be" von den anderen Music-Acts neu interpretiert.

20:15 Uhr, kabel eins, Ice Age 2 - Jetzt taut's, Trickspaß

Die drei ungleichen Weggefährten Manny, Sid und Diego müssen sich vor der Schneeschmelze retten und machen sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause. Unterwegs treffen sie auf die Mammutdame Ellie - ein Wunder! Nahm Manny doch an, er sei der letzte seiner Art. Doch Ellie ist sich ihrer Herkunft nicht bewusst: Sie ist überzeugt, ein Opossum zu sein, genau wie ihre Brüder Crash und Eddie.

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen, Familienserie

Ein alles entscheidendes Fußballspiel steht an: Kaltenthal gegen Auingen. Es geht dabei nicht nur um den Liga-Aufstieg, sondern um wertvolle Punkte in Bezug auf die geplante Gemeindereform. Als Vorstand des Fußballclubs macht Wöller (Fritz Wepper) daher Trainer und Spielern enormen Druck. Vor allem Torwart Andi Scheurer (Michael Glantschnig) steht unter besonderer Beobachtung. Nachdem er durch die Belastung zusammenbricht, bittet Andis Freundin Sophie Staudinger (Leslie-Vanessa Lill) Schwester Hanna (Janina Hartwig), Wöller zu bremsen. Der Bürgermeister ist allerdings auf diesem Ohr taub.

20:15 Uhr, ZDF, Ein schrecklich reiches Paar, Beziehungskomödie

Die unorthodoxe Millionärs-Gattin Eva Klüber (Lisa Martinek) tobt, als sich ihr Mann Rainer (Thomas Heinze) von ihr scheiden lässt und sie laut Ehevertrag nichts vom gemeinsamen Vermögen behalten soll. Eva fingiert kurzerhand ihre eigene Entführung, um an das aus ihrer Sicht mehr als verdiente Geld zu kommen. Doch ihr perfekter Plan geht gleich in mehrerlei Hinsicht nach hinten los. Von dem jungen, arbeitslosen Paar Ida (Anna Herrmann) und Franz (Rafael Gareisen) lässt sie sich in den Tiefen Brandenburgs verstecken. Das Haus der beiden entspricht jedoch in keinster Weise ihren Ansprüchen.

22:45 Uhr, Das Erste, Mängelexemplar, Tragikomödie

Eine junge Frau jagt hektisch über eine Brücke. Auf ihrem Rücken klammert sich verzweifelt ein kleines Mädchen fest. Die Frau - Karo (Claudia Eisinger) - schafft es, das Kind rabiat über die Brüstung in die dunklen Fluten unter sich zu werfen. Verstört schlägt Karo kurz darauf bei ihrer Psychiaterin auf. Seit die junge Frau vor einem Jahr ihren Job verloren hat, läuft ihr Leben nicht mehr rund. Dass ihr Freund Philipp sich von ihr trennt und sie Stress mit ihrer Mutter Luzi (Katja Riemann) hat, hilft auch nicht gerade. Heimgesucht von einer Panikattacke nach der anderen macht sich Karo auf seelische Ursachenforschung.