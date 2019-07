20:15 Uhr, kabel eins, Troja, Schlachtenepos

Eigentlich wollen sich die verfeindeten Städte Troja und Sparta versöhnen, aber dann entführt der trojanische Prinz Paris (Orlando Bloom) Helena (Diane Kruger), die schöne Frau des spartanischen Königs. Der ist außer sich und bittet seinen Bruder Agamemnon (Brian Cox) um Hilfe, die bislang unbesiegte Festung Troja zu erobern. Doch es gibt nur einen Mann, der die dortigen Herrscher bezwingen kann: Achilles (Brad Pitt), der größte Krieger seiner Zeit.

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen, Familienserie

Für den von Novizin Lela (Denise M'Baye) neu ins Leben gerufenen Kinderchor ist das Casting in vollem Gange, als die elfjährige Maja Fellner (Romy Butz) im Kloster Kaltenthal auftaucht. Sie möchte Nonne werden und ab sofort im Kloster leben, was für ein Kind in dem Alter doch ziemlich ungewöhnlich ist. Im Gespräch mit den Eltern wird Schwester Hanna (Janina Hartwig) klar, was der wahre Grund dafür ist, dass das Mädchen nicht mehr daheim leben möchte.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare, Show

"Let´s fetz"! Acht Promipaare zoffen sich im Sommerhaus: Neue Stars, neue Spiele sowie neues Leben und Lästern im "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare"! Die Traumpaare ziehen in neuen Folgen unter ein bescheidenes Dach und kämpfen um den Titel "DAS Promipaar 2019". Beim emotionalen Pauschalurlaub in Portugal wird mit harten Bandagen gespielt, gezankt, gezetert, gelästert und gestritten. Eine sehr harte Probe für das Zusammenleben!

20:15 Uhr, ProSieben, Der Traumjob - bei Jochen Schweizer, Castingshow

Vor der Küste Ibizas versuchen sich die Bewerber an verschiedensten Wasser-Funsport-Geräten. Zurück am Strand gilt es, diese Erlebnisse an den Urlauber zu bringen. Welcher Bewerber setzt sich im harten Beach-Business neben der Konkurrenz durch und verdient beim Geräte-Verleih das meiste Geld? Unter der spanischen Sonne müssen die Jobanwärter außerdem einen kühlen Kopf bewahren - und vor CEO Michael Kiesl mit ihren Fachkenntnissen im professionellen Bewerbungsgespräch glänzen.

20:15 Uhr, Tele 5, Black Butterfly: Der Mörder in mir, Thriller

Paul (Antonio Banderas) hat sich selbst in eine abgelegene Holzhütte verbannt. Er hat eine Schreibblockade, trinkt zu viel und will endlich wieder mal ein gutes Drehbuch zustande bringen. Bei einem Streit im nahegelegenen Diner springt ihm der Anhalter Jack (Jonathan Rhys Meyers) zur Seite. Paul lädt Jack in sein Häuschen ein. Der Fehler seines Lebens.