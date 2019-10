20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Ihr neuer Gegner ist groß, rot und mächtiger denn je: Joko und Klaas fordern gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen - alle werden zum Kräftemessen eingeladen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Joko und Klaas, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen.

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Ausklang, Familienserie

Susanne (Elisabeth Lanz) gerät mit Oberbürgermeister Herrenbrück (Frank Sieckel) aneinander: Er verlangt von ihr, sich den Wünschen eines potenziellen Sponsors anzupassen. Die Tochter dieses Sponsors wünscht sich unbedingt Affenbabys. Susanne lehnt jedoch eine "Züchtung auf Wunsch" ab. Georg (Gunter Schoß) gibt zu bedenken, dass das Südamerika-Projekt nun einmal finanziert werden muss und die Tierärztin in ihrer Position als Zoodirektorin gefragt ist.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Penny oder Netto?, Doku

Sternekoch Nelson Müller präsentiert das Duell der größten deutschen Marken-Discounter: PENNY und Netto. Wer hat die günstigeren Preise? Und wessen Lebensmittel punkten bei der Qualität? Beide Discounter werben mit Regionalität. Doch was sich etwa hinter dem Aufdruck "Hergestellt in Bayern" verbergen kann, das deckt Nelson Müller auf: In billiger Wurst findet sich Fleisch aus halb Europa, in einem Produkt steckt sogar Pute aus Chile.

20:15 Uhr, kabel eins, Aliens - Die Rückkehr, Sci-Fi-Horror

57 Jahre später erwacht Ripley (Sigourney Weaver), die einzige Überlebende des Raumschiffs Nostromo, aus dem Hyperschlaf. In der Zwischenzeit ist der Planet LV-426, auf den die verseuchte Nostromo gestürzt war und der nun Acheron heißt, kolonisiert worden. Da seit einiger Zeit der Funkkontakt zu Acheron abgerissen ist, machen sich Ripley und ein Elitetrupp zu dem Planeten auf - und landen in einem wahren Albtraum. Von Kolonisten fehlt jede Spur, nur die kleine Newt (Carrie Henn) konnte den Aliens entkommen.

20:15 Uhr, Tele 5, Lazer Team, Sci-Fi-Actionkomödie

Die Erde bekommt eine beängstigende Botschaft aus dem All: Eine bösartige Killerrasse bedroht die Erde mit Krieg. Nur zufällig geraten vier wild zusammengewürfelte Kerle, Hagan (Burnie Burns), Woody (Gavin Free), Zach (Michael Jones) und Herman (Colton Dunn), in die Landung eines UFOs und an die Teile eines Wunderkampfanzugs. Nun sind sie mitten drin im Schlamassel und müssen die Welt retten!