20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Wege zum Glück, Familienserie

Susanne (Elisabeth Lanz) hat sich entschieden, in Leipzig zu bleiben. Amal (Dr. Amal Bekele) verbucht dies als ihren persönlichen Sieg über die Konkurrenten in Wien. Das Verhältnis zwischen Direktorin und Tierärztin entspannt sich leicht, zumal Amal nun endlich ihr Herzensprojekt in trockenen Tüchern weiß. Und so feiern sie den ersten Spatenstich für die neue Südamerika-Anlage.

20:15 Uhr, ZDF, Wo leben Familien am besten?, Reportage

Rund elf Millionen Familien mit Kindern leben in Deutschland, wo aber geht's ihnen am besten? In der Stadt oder auf dem Land? In Nord oder Süd? Eine exklusive Studie liefert Antworten. Ob bezahlbare Mieten, Kinderarztdichte, Betreuungsangebote oder Armut bei Kindern - das Prognos-Institut hat für "ZDFzeit" alle 401 Kreise und kreisfreien Städte unter die Lupe genommen. Ein Ergebnis: Regionen im Umland von Großstädten schneiden besonders gut ab.

20:15 Uhr, RTL, Bachelor in Paradise, Kuppelshow

Kurz vor dem Finale versuchen Sören und Sebastian, die Herzen der Frauen zu erobern. Kampfgeist ist auch bei zwei Paaren gefragt: Sie treten auf einem spektakulären Hindernisparcours gegeneinander an. Wer gewinnt? Zwei Singles bekommen die Chance, gemeinsame Stunden in einem luxuriösen Beach-Club zu verbringen, während zwei weitere in die Unterwasserwelt Thailands eintauchen dürfen. Die Frauen entscheiden diese Woche, wer geht und wer bleibt.

20:15 Uhr, kabel eins, E-Mail für Dich, Romantische Komödie

Joe (Tom Hanks) ist Chef einer erfolgreichen Discount-Buchhandelskette, die eine neue Filiale um die Ecke von Kathleens kleinem Kinderbuchladen eröffnet. Als Folge bleibt bei Kathleen (Meg Ryan) die Kundschaft weg. Nie im Leben würde Kathleen daher ein Wort mit dem arroganten Joe wechseln, geschweige denn sich auf eine Romanze mit ihm einlassen. Aber es gibt ja noch das Internet - und so steht schließlich einer großen Liebe nichts mehr im Weg!

20:15 Uhr, RTL Nitro, Shanghai Knights, Actionkomödie

Rebellen ermorden den Hüter des kaiserlichen Siegels in Peking und stehlen das Siegel. Lin (Fan Siu Wong) reist nach dem Mord an ihrem Vater in die USA, um ihren dort lebenden Bruder Wang (Jackie Chan) aufzusuchen. Gemeinsam mit Wangs chaotischem Cowboy-Freund Roy (Owen Wilson) wollen sie die Tat rächen. Ihre Suche nach dem Mörder führt sie nach London, wo sie einem teuflischem Komplott auf die Spur kommen: Der britische Adelige Lord Rathbone (Aidan Gillen) plant, mit Hilfe seiner chinesischen Verbündeten die Königin von England und ihre Familie zu töten und selbst nach der Krone zu greifen.