20:15 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte, Krankenhausserie

Ein wundervolles Alpenpanorama, schneebedeckte Gipfel im Sonnenschein - und mittendrin die Assistenzärzte des Johannes-Thal-Klinikums! Während sie tagsüber an einem Lehrgang teilnehmen, in dem sie die Bergung verunglückter Personen trainieren, genießen sie abends die Gastfreundschaft der Dorfbewohner. Doch die Idylle ist nicht ungetrübt: Als ihr Bergführer Gregor Blanz (Nicholas Reinke) plötzlich verschwindet, ahnt seine Frau Elisabeth (Gabriela Lindl), wo er sein könnte. Sie will um jeden Preis zu ihrem Mann und bricht alleine in die Berge auf, um nach ihm zu suchen.

20:15 Uhr, ZDF, Prinz Andrew - der Skandal, Doku

Die Dokumentation rekonstruiert den Missbrauchsskandal um den gestorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein und die möglichen Verstrickungen des britischen Prinzen Andrew. Der zweitälteste Sohn der Queen steht derzeit wegen seiner langjährigen Freundschaft mit dem Geschäftsmann im Fokus. Eines der Epstein-Opfer, Virginia Giuffre, behauptet sogar, sie sei mehrmals zum Sex mit dem Royal gezwungen worden.

20:15 Uhr, RTL, Bachelor in Paradise - Das große Finale, Datingshow

Von den verbliebenen zehn Singles im Paradies ergreifen im Finale einige als Paar die Chance, sich auf atemberaubenden Dreamdates noch besser kennenzulernen. Die traumhafte Natur an der Küste Thailands, kulturelle und traditionelle Höhepunkte in Chiang Mai und ein exklusives Erlebnis mit Großstadtflair in Bangkok laden dazu ein, sich zu verlieben. Wer entscheidet sich in einer letzten Nacht der Rosen für eine gemeinsame Zukunft in Deutschland?

20:15 Uhr, kabel eins, Mein Schatz, unsere Familie und ich, Weihnachtskomödie

An jedem Heiligabend flieht das glücklich unverheiratete Paar Brad (Vince Vaughn) und Kate (Reese Witherspoon) vor seinen geschiedenen Eltern und anstrengenden Verwandten, indem es in ein Flugzeug steigt. Dieses Jahr herrscht jedoch derart dichter Bodennebel, dass der Flughafen geschlossen wird. Nun müssen die beiden an einem einzigen hektischen Tag vier Familien-Weihnachtsfeiern über sich ergehen lassen.

20:15 Uhr, 3Sat, Eine stürmische Bescherung, Familienkomödie

Toftlund-Holst, der beschauliche Ort an der Ostsee, kurz vor Weihnachten: Alles könnte so besinnlich sein, doch im Hause Torkelsen herrscht getrübte Stimmung. Der Pachtvertrag des Restaurants "Vier Meerjungfrauen" läuft aus, und der neue Eigentümer Nick Winter (Friedrich von Thun) will ihn partout nicht verlängern. Inhaberin Maren (Hannelore Hoger) steht also kurz davor, nicht nur ihr Restaurant, sondern auch ihr Heim zu verlieren. Marens Mann Friedrich (Jürgen Schornagel) verhält sich unterdessen merkwürdig. Fälschlicherweise geht er davon aus, todkrank zu sein, was er Maren jedoch verschweigt.