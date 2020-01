20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Hochzeitswahn, Familienserie

Endlich gehört Kloster Kaltenthal wieder dem Magdalenen-Orden! Schwester Hanna (Janina Hartwig) und ihre Mitschwestern stürzen sich mit Begeisterung in ihr neues Projekt: Sie wollen neben dem Hofladen den ersten "Kaltenthaler Kultursommer" veranstalten, um für mehr Einnahmen zu sorgen. Diese kann der Orden gut gebrauchen, denn ein Sturm samt Erdbeben hat dem Klosterturm erheblich zugesetzt und die bevorstehende Rechnung für die Reparaturen droht immer höher zu werden.

20:15 Uhr, ZDF, James Bond 007 - Spectre, Agentenaction

Terroranschläge erschüttern die Welt. In Mexiko kann James Bond (Daniel Craig) knapp einen Anschlag auf ein Stadion verhindern. In London sollen die Doppel-Null-Agenten abgeschafft werden. Menschen sind angeblich nicht mehr zeitgemäß im Kampf gegen Terror und Gefahr. Bond kommt einer Organisation namens "Spectre" auf die Schliche, die mittels modernster Technik die Weltherrschaft an sich reißen will. Und trifft alte Bekannte wieder.

20:15 Uhr, Tele 5, Ice - Der Tag, an dem die Welt erfriert, Katastrophenthriller

2020. Die Weltbevölkerung leidet unter Wassermangel. Auch Brennstoffe gibt es kaum mehr. Da findet Klimaforscher Archer (Richard Roxburgh) heraus, dass eine weitere Katastrophe bevorsteht: Wenn die Bohrfirma Halo-Oil tatsächlich in Grönland nach Öl sucht, wird das Eis schmelzen und die ganze Menschheit gefährdet. Doch Archers Warnungen verhallen ungehört...

20:15 Uhr, 3Sat, Ein Taunuskrimi: Schneewittchen muss sterben, Krimi

Oliver von Bodenstein (Tim Bergmann), Chef der Kripo Hofheim, und Kommissarin Pia Kirchhoff (Felicitas Woll) tauchen tief ein in die düstere Geschichte Altenhains. Ein angeblicher Mörder sorgt dort für Aufruhr. Tobias soll vor sieben Jahren Stefanie ermordet haben. Sie, die im Schultheater die Rolle des "Schneewittchens" spielte, verdrehte allen Männern den Kopf - auch dem Deutschlehrer Gregor Lauterbach. Dieser stirbt kurz nach Tobias Rückkehr aus dem Gefängnis. Schon fängt Oliver von Bodenstein an zu zweifeln, ob Tobias damals zu Recht für den Mord an "Schneewittchen" verurteilt wurde...

22:45 Uhr, Das Erste, Zwei an einem Tag, Lovestory

Emma (Anne Hathaway) und Dexter (Jim Sturgess) begegnen sich am 15. Juli 1988. Nach einer feuchtfröhlichen Examensfeier verbringen sie die Nacht miteinander, werden aber nur ziemlich beste platonische Freunde. In den kommenden zwei Jahrzehnten sehen sie sich jeweils an "ihrem" Tag wieder, um einander die wichtigsten Neuigkeiten zu berichten. Dex mutiert in dieser Zeit zum drogenabhängigen Frontmann einer niveaulosen TV-Sendung, derweil Emma als Kellnerin in einem schäbigen Schnellrestaurant unter ihren Möglichkeiten bleibt. Irgendwann wird beiden klar, was sie wollen.