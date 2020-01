20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Besten, Spielshow

Wer überzeugt im großen Duell bei "Schlag den Besten"? In der Showreihe treten zwei Allround-Talente in verschiedenen Spielen gegeneinander an. Dabei geht es um Wettkampf und Fitness, um Köpfchen und Geschick. Dem Gewinner winken 50.000 Euro und noch viel mehr: Der Sieger oder die Siegerin darf in der darauffolgenden Show wieder antreten - und kann erneut gewinnen. Elton moderiert, am Kommentatoren-Mikro sitzt Ron Ringguth.

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Rückschläge, Familienserie

Anton Meissner (Franz Buchrieser) benötigt dringend Schwester Hannas (Janina Hartwig) Hilfe. Nach einem Arbeitsunfall hat er seine Anstellung als Gemeindegärtner verloren. Für den ehemaligen Box-Profi steht seine Existenz auf dem Spiel, denn ohne seine Arbeit ist er vollkommen mittellos. Das Verhältnis zu seinem Sohn Frank (Harald Windisch) ist zerrüttet. Der wirft seinem Vater vor, den Sport immer an die erste Stelle gesetzt zu haben. Als der Ex-Boxer erfährt, dass Franks Sohn Leon (Julian Valerio Rehrl) in seine Fußstapfen treten will, möchte er unbedingt mit seinem Enkel in Kontakt treten. Schwester Hanna soll ihm dabei helfen. Doch sein Sohn Frank ist strikt dagegen. Er glaubt nicht, dass sein Vater sich geändert hat.

20:15 Uhr, RTL, Deutschland sucht den Superstar: Die Castings, Castingshow

Die Castings mit der beliebten Jury aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo finden dieses Jahr in Füssen, in Königswinter auf dem Drachenfels und im Hanse Gate (HH) statt. In den unterhaltsamen Casting-Shows lernt der Zuschauer die ganze Bandbreite der Gesangstalente kennen. Nur 126 Sängerinnen und Sänger bekommen den begehrten Recallzettel und somit die Chance, ihrem Traum näher zu kommen: "Superstar 2020" zu werden.

20:15 Uhr, kabel eins, Der Diamantencop, Actionkomödie

Es ist sein größter Coup - und gleichzeitig auch sein letzter. Doch das ahnt Meisterdieb Miles Logan (Martin Lawrence) noch nicht, als es ihm gelingt, einen Diamanten im Wert von 27 Millionen Dollar zu stehlen. Allerdings fliegt er auf und wird verhaftet. Er schafft es noch, seine Beute auf einer Baustelle zu verstecken, doch zwei Jahre später und zurück in Freiheit steht genau dort die Polizeidienststelle des LAPD.

20:15 Uhr, 3Sat, Das Tagebuch der Anne Frank, Drama

1942 - die europäischen Juden sind auf der Flucht vor den Deutschen. Unter ihnen auch die aus Frankfurt am Main geflüchtete Familie Frank. Doch die Deutschen besetzen auch die Niederlande. Zwei Jahre lang versteckt sich die Familie in einem Hinterhaus. Die 13-jährige Anne Frank (Lea van Acken) schreibt in dieser Zeit Tagebuch. Immer in der Angst vor Entdeckung durch die deutschen Besatzer, in Angst um ihr Leben.