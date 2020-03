20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Familienkrise, Familienserie

Die kleine Laura Bernauer (Katharina Emmrich) wendet sich vertrauensvoll an Schwester Hanna (Janina Hartwig). Zufällig hat sie beobachtet, wie ihr Vater ihre Babysitterin Emilie geküsst hat. Im Gespräch mit Lauras Vater Sven (Andreas Christ) erfährt Hanna, dass der Hausmann sich von seiner Frau Sabina (Friederike Linke) vernachlässigt fühlt, die rund um die Uhr mit ihrer Arbeit im Rathaus beschäftigt ist. Er liebt sie noch immer sehr und trennt sich von Emilie, doch als Sabina von dem Verhältnis erfährt, ist sie außer sich und setzt Sven vor die Tür.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Hinter "LeiKoSi" stehen Vater Udo Heyl und sein Sohn Dennis Heyl. Als Dachdeckermeister hat Udo bereits einen schweren Leiter-Sturz hinter sich und weiß daher genau, was alles passieren kann. Also nahm er sich dem Problem an und entwickelte eine Leiterkopfsicherung. Vater und Sohn hoffen auf 250.000 Euro für zehn Prozent ihrer Unternehmensanteile. Sehen die Investoren hier Skalierungsmöglichkeiten?

20:15 Uhr, ZDF, Stresstest Corona: Wie die Krise Deutschland verändert, Doku

Der Virus hat Deutschland fest im Griff. Auch eine Woche nach den Schulschließungen ist der Anstieg von Infizierten hierzulande offensichtlich immer noch nicht gebremst. Was macht dieser außergewöhnliche Zustand mit den Menschen? Die Situation ist für viele unwirklich: keine Schule, keine Arbeit, wenig Verkehr, dazu schönes Wetter. Ein bisschen wie ein langes Feiertagswochenende. Aber nur scheinbar. Das eigentliche Drama ist bisher nur für wenige unmittelbar sichtbar. In den Intensivstationen kämpfen Ärzte und Pfleger um das Leben schwerkranker Covid-19-Infizierter.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Bei "The Masked Singer" treten zehn Stars aus allen Lebensbereichen in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden. Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, kabel eins, Kiss Kiss, Bang Bang, Krimikomödie

Der Kleinganove Harry (Robert Downey Jr.) kommt nach Los Angeles, um seine Schauspielkarriere voranzutreiben. Um sich auf eine Rolle vorzubereiten, soll er den Privatdetektiv Perry van Shrike (Val Kilmer) bei einem Auftrag begleiten. Prompt gerät er mitten in ein tödliches Komplott. Was mit der Verfolgung eines Autos und einer Frauenleiche im Kofferraum beginnt, führt direkt in einen verzwickten Fall aus Lügen, Intrigen und sogar Inzest.