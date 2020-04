20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Ausgekocht, Familienserie

Die große alljährliche Benefiz-Gala steht an und wie immer ist die gestresste Frau Dornfelder (Katharina Blaschke) kurz vor der Verzweiflung. Ausgerechnet jetzt hat der Koch das Handtuch geworfen. Erika (Julia von Juni) bleibt nichts anderes übrig, als den "Ochsen" bis auf Weiteres dichtzumachen. Die Gala droht ins Wasser zu fallen. Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) bittet Hanna (Janina Hartwig) um Hilfe, denn sein zweites Zuhause darf nicht geschlossen bleiben. Schwester Hanna sucht das Gespräch mit dem Koch.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Leben für die Krone: Margrethe II. von Dänemark, Doku

Sie raucht, entwirft Kostüme und schminkt sich selbst. Doch der unkonventionelle Eindruck täuscht - die Dänenkönigin Margrethe II. tut alles für den Fortbestand der Monarchie. Seit fast 50 Jahren steht sie an der Spitze der ältesten Monarchie Europas. Ihre Mutter war überzeugt, das schüchterne Mädchen werde einmal Mutter und Ehefrau - aber niemals Königin. Doch dann kam alles anders. Mit 31 Jahren besteigt Margrethe den Thron. Damit sie Königin und Staatsoberhaupt werden kann, wird damals extra die dänische Verfassung geändert.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Fahrzeug-Enthusiasten kennen das Problem: Will man sein Auto oder Bike angemessen pflegen, benötigt man diverse Produkte. Dieses Problem haben auch Gerhard Pletschacher und Dustin Weidenhiller erkannt und mit "GentleMonkeys" Nasstücher entwickelt, die in einer Anwendung Oberflächen reinigen, polieren und versiegeln sollen. Nun steht der große Markteintritt an und dafür brauchen sie 150.000 Euro und einen erfahrenen Partner. Steigt ein Löwe ein?

20:15 Uhr, kabel eins, Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, Abenteuer

Während einer wissenschaftlichen Expedition auf Island geraten Professor Trevor Anderson (Brendan Fraser), sein Neffe Sean (Josh Hutcherson) und ihre Führerin Hannah (Anita Briem) versehentlich in eine Höhle, aus der es nur noch einen Ausweg gibt: immer tiefer und tiefer ins Innere der Erde. Auf der Reise erleben sie bizarre Abenteuer, doch bald beginnt für das Trio ein verzweifelter Kampf ums Überleben.

20:15 Uhr, 3Sat, Spuren des Bösen: Schande

Wien bei Nacht. Die attraktive Universitätsprofessorin Paula Moser, Richard Brocks (Heino Ferch) Nachbarin und Geliebte, verabschiedet sich zärtlich von Richard. Dieser bleibt allein in seiner Wohnung zurück, während Paula in den vierten Stock geht. Ein Unbekannter kann gerade noch in einer Wohnung verschwinden. Er beobachtet Paula durch den Türspion. Hinter ihm liegt eine männliche Leiche. Während Paula in ihre Wohnung geht, zündet der Unbekannte die Leiche an, und das gesamte Haus steht kurze Zeit später in Flammen.