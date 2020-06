20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Die lustigsten Momente, Musikshow

Die aktuelle Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" hat erneut bewiesen, dass in dieser Show ein Zauber entsteht. Auf der Künstler-Couch wird gelacht, geweint und gejubelt. Dass die Show auch regelmäßig wahnsinnig lustige Momente kreiert, zeigt diese Folge. Wenn z.B. Johannes Oerding in urkomischem Outfit seine Tänzer-Qualitäten beweist oder Mark Forster einen Songtext von The BossHoss 1 zu 1 auf Deutsch übersetzt.

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Verliebt in meinen Chef, Romanze

Anna (Ellenie Salvo Gonzalez), Mitarbeiterin in einem Stockholmer Auktionshaus, ist schon lange in ihren Chef Sven (Markus Brandl) verliebt. Doch dem sympathischen, zurückhaltenden Sven steht nicht der Sinn nach einer Beziehung. In Anna sieht er nur seine perfekte Assistentin. Als Sven doch wieder ans Daten denkt, beschließt Anna, ihm zu helfen: Sie verkuppelt ihre Freundin Sophie (Merle Collet) mit Sven, und diese scheint tatsächlich glücklich. Ganz anders als Anna, die nun unter ihrem Erfolg leidet.

20:15 Uhr, 3sat, Die Toten von Salzburg

Major Peter Palfinger (Florian Teichtmeister) tritt seinen Dienst in Salzburg an. Zur selben Zeit wird direkt an der Grenze zu Bayern die Leiche des deutschen Immobilienmaklers Walter Holzer aufgefunden. Der Anlagebetrüger hinterlässt so manch Geschädigten, als Mörder kommen viele in Frage - auch wenn vorerst offiziell von einem Jagdunfall die Rede ist. Palfinger nimmt die Ermittlungen auf. Ihm zur Seite stehen seine engagierte Mitarbeiterin Irene Russmeyer (Fanny Krausz), sein Vorgesetzter Hofrat Seywald (Erwin Steinhauer) und - im ständigen Wettstreit - sein bayerisches Pendant: Hauptkommissar Hubert Mur (Michael Fitz).

20:15 Uhr, kabel eins, Jack and Jill, Zwillingskomödie

Der Werbefachmann Jack (Adam Sandler) lebt mit seiner Frau und seinen Kindern in Los Angeles. Doch der alljährliche Besuch seiner durchgeknallten Zwillingsschwester Jill (Adam Sandler) steht kurz bevor und damit zieht das Chaos ein! Das Timing könnte schlechter nicht sein, denn Jack hat gerade andere Sorgen: Seine Firma will einen Werbespot mit Al Pacino drehen, doch der weigert sich. Erst als der Schauspieler Jill kennenlernt, ändert er seine Meinung ...

21:45 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Schutzengel, Melodram

Als junge Frau sagte Kate (Suzan Anbeh) gegen ihren kriminellen Ehemann aus. Da er ihr nach der Urteilsverkündung Rache schwor, wurde sie ins Zeugenschutz-Programm aufgenommen. Mit neuer Identität lebt Kate in Oldport mit ihrem inzwischen erwachsenen Sohn Channing (Jeremy Mockridge). Je älter dieser wird, umso mehr beschäftigt ihn die Frage nach seinem Vater. Durch Zufall entdeckt Channing ein altes Handy seiner Mutter Kate - mit nur einem gespeicherten Kontakt: "Dave". Könnte es sich bei diesem Mann (Heiko Ruprecht) um seinen Erzeuger handeln?