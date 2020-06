20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musikshow

Michael Patrick Kelly wird am 5. Dezember 1977 in Dublin geboren. Als Kind in eine Familienband hinein geboren wird er im Alter von nur 15 Jahren plötzlich zum Schwarm einer ganzen Generation. Nach dem Orkan der Popularität, der mit 20 Millionen verkauften Alben und Stadiontourneen über ihn hinwegfegte, macht er einen radikalen Schritt: er wird Mönch und geht für sechs Jahre in ein Kloster. Als Solokünstler erlebt nach sechsjähriger Bühnenabstinenz eine Wiedergeburt: 2017 war er noch einer von sieben Teilnehmern bei "Sing meinen Song" und bescherte VOX mit seiner Folge die bislang höchste Tauschkonzert-Quote.

20:15 Uhr, ZDF, Deutschlands große Clans: Die Deichmann-Story, Doku

Aus einem kleinen Schusterladen machte er die größte Schuh-Handelskette Europas, Heinz-Horst Deichmann. Mit seinem Slogan "Modische Schuhe zu kleinen Preisen" eroberte er den Weltmarkt Schuhe für den kleinen Geldbeutel - mit diesem Anspruch ist Deichmann aufgewachsen. Die kleine Schuhmacherei des Vaters liegt in einem Arbeiterviertel in Essen. Da er Schuhe bereits mit Maschinen repariert, ist er schneller und günstiger als die Konkurrenz. Die Masse macht es. Eine Erkenntnis, die Heinz-Horst Deichmann zeitlebens beherzigt. Man nennt Deichmann nicht umsonst auch den "Aldi der Schuhindustrie".

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Ein schlimmer Verdacht, Familienserie

Ein Filmteam hat das Kloster Kaltenthal "übernommen" und in einen Stützpunkt der US-Armee inklusive Lazarett im Jahr 1945 verwandelt. Schwester Hanna (Janina Hartwig) und ihre Mitschwestern sind von dem Trubel nicht sehr angetan, vor allem, weil sie alle Räume des Erdgeschosses für die Dreharbeiten freigeben sollen. Doch ehe sie sich versehen, werden einige der Schwestern direkt für den Dreh eingespannt. Schwester Lela hat indes ein großes Problem: Der kleine Benni aus dem Kindergarten hat auffällig viele blaue Flecken. Er behauptet zwar, er sei nur hingefallen oder habe sich gestoßen, aber ob das so stimmt?

20:15 Uhr, Tele 5, Mindscape, Mysterythriller

John Washington (Mark Strong) hat eine ungewöhnliche Fähigkeit: Der Detektiv kann sich in die Erinnerungen anderer Menschen einklinken. Er nutzt die Bilder zur Lösung von Fällen. Doch der Fall von Anna (Taissa Farmiga), Tochter einer der reichsten Familien der USA, die des dreifachen Mordes verdächtigt wird, bringt den vom Leben gezeichneten Mann mehr als an seine Grenzen.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Simpsons - Der Film, Zeichentrickkomödie

Homer Simpsons Inkompetenz ist legendär. Diesmal übertrifft er sich aber selbst und löst in Springfield das totale Chaos aus. Dabei fängt alles so harmlos an: mit einem kleinen Schwein, das Homer vor dem Schlachtermesser rettet und zu Marges Unmut in die Familie aufnimmt. Doch schon bald steht Springfield am Abgrund; das ökologische Gleichgewicht ist geschädigt, die Stadt unter einer gigantischen Käseglocke versiegelt, und dann sollen alle Bewohner eliminiert werden.