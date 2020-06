20:15 Uhr, ZDF, Die Kronzeugin: Mord in den Bergen, Psychothriller

Evelyn Frank (Iris Berben) fängt in den bayerischen Bergen noch einmal neu an: Nach einer steilen Karriere im Rotlichtmilieu hat die Berlinerin im Zeugenschutz des BKA eine neue Identität erhalten. Sie hat als Kronzeugin gegen ihren Mann ausgesagt und heißt fortan Eva Bernhardt. Einzig über den unklaren Verbleib von 15 Millionen Euro, die aus den Geschäftsbüchern ihres Mannes fehlen, kann Eva nichts Sachdienliches sagen. Dass die ehemalige Bordellbesitzerin mit allen Wassern gewaschen ist, weiß die junge Zeugenschutzbeamtin Ines Meder (Melika Foroutan). Sie begleitet Evas Persönlichkeitswechsel und den Umzug nach Bayern und ist gewarnt worden. Als Eva Ines in der Öffentlichkeit als ihre Tochter ausgibt, was eine klare Abweichung vom Plan der Zeugenschützerin darstellt, spürt Ines, dass sie zunehmend die Kontrolle verliert.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musikshow

Diese Songs werden am heutigen Abend in Duetten performt: Jan Plewka & LEA - "Monster", Michael Patrick Kelly & Ilse DeLange - "Love goes on", Max Giesinger & MoTrip - "So wie Du bist", Ilse DeLange & Nico Santos - "Rooftop", LEA & Michael Patrick Kelly - "Friends are family", LEA & Max Giesinger - "Für immer", MoTrip & Jan Plewka - "Von Ewigkeit zu Ewigkeit" und Nico Santos & Jan Plewka - "Wir werden uns wiedersehen".

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Gewissenskonflikte, Familienserie

Im Kloster neigen sich die Dreharbeiten dem Ende zu. Leider ist das Catering-Team wegen Krankheit ausgefallen, und Schwester Agnes' (Emanuela von Frankenberg) Kochkünste scheinen die letzte Rettung für die Verpflegung der Filmcrew zu sein. Schwester Hanna (Janina Hartwig) erhält unterdessen Besuch von Norbert Singer (Nicola Fritzen). Vor vier Jahren ist seine Frau Beate (Zora Thiessen) aufgrund eines Hirn-Aneurysmas ins Koma gefallen. Unablässig hat sich Norbert um sie gekümmert und stets gehofft, dass sie wieder erwacht.

20:15 Uhr, kabel eins, Super 8, Mysteryabenteuer

Als Joe (Joel Courtney), Alice (Elle Fanning) und ihre Freunde im Jahr 1979 eine Nachtszene für ihren Amateur-Zombiefilm drehen, werden sie Zeugen eines dramatischen Ereignisses: Vor ihren Augen kollidiert ein Güterzug mit einem Pick-up und geht in Flammen auf. Nach dem Vorfall häufen sich merkwürdige Ereignisse in der Kleinstadt Lillian, und die Teenager finden etwas Unglaubliches heraus: Der Zug gehörte nicht nur der US-Air-Force, er beherbergte auch ein Wesen, das nicht von dieser Welt ist.

20:15 Uhr, 3sat, Wir tun es für Geld, Komödie

Nicht aus Liebe gibt Ines (Diana Amft) ihrem Jugendfreund Moritz (Florian Lukas) das Jawort, auch nicht, weil er reich wäre. Im Gegenteil. Für die Finanzexpertin ist der verträumte Verlierer-Typ als Geringverdiener interessant. Die Scheinehe mit ihm bringt für Ines nämlich jede Menge Steuerersparnis. Auf dem Papier ist das alles perfekt ausgeklügelt, bis auf die letzte Stelle hinter dem Komma. Dummerweise zieht im gleichen Mietshaus ein gewissenhafter Finanzbeamter ein. Um nicht als skrupellose Steuerhinterzieher entlarvt zu werden, müssen Ines und Moritz ihm das frisch verliebte Ehepaar vorspielen - mit ungeahnten Folgen.