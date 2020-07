20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Die besten Duette, Show

Ein Highlight am Ende jeder Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sind die Duette, in der die OriginalkünstlerInnen mit GesangskollegInnen gemeinsam die neue Interpretation ihres Songs auf die südafrikanische Bühne bringen. Heute zeigt VOX die besten Duette aller Staffeln. Dabei sind u.a. Lena & Moses Pelham, LEA & Max Giesinger, Johannes Oerding & Jeanette Biedermann.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Glanz für Schwedens Krone, Doku

Die schwedischen Royals sind äußerst beliebt, vor allem Kronprinzessin Victoria. Anlässlich ihres Geburtstags verrät "ZDFzeit" die Erfolgsstrategie der Königsfamilie. Neben unverkrampften öffentlichen Auftritten spielen dabei auch eigene Filme eine wichtige Rolle, die vom Palast seit vielen Jahren regelmäßig veröffentlicht werden - berührende, überraschende und entlarvende Szenen royaler Selbstdarstellung. In Zeiten ohne politische Macht sind die Dynastien auf die Zustimmung ihrer Bürger angewiesen.

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Ausgeträumt, Familienserie

Schwester Hanna (Janina Hartwig) wird vom Klinikarzt Dr. Brendel informiert, dass dem "Träume-Mobil", einem umgebauten Ambulanzwagen, der es schwerkranken Patienten erlaubt, noch eine letzte und für sie wichtige Reise zu unternehmen, die Betriebserlaubnis aufgrund einer Anzeige entzogen wurde. Der Initiator des Projekts, Daniel Grünler (Eckhard Preuß), ist verzweifelt. Auch für die todkranke Mariella Raabe (Carolin Fink), die mit dem Fahrzeug an den Chiemsee fahren wollte, um sich dort mit einer Jungendfreundin zu versöhnen, ist das ein schwerer Schlag.

20:15 Uhr, ZDFneo, Friesland: Klootschießen

Als die beiden Polizisten Jens (Florian Lukas) und Süher (Sophie Dal) beim ostfriesischen Volkssport, dem traditionellen Klootschießen, über eine Moorleiche stolpern, findet das bunte Treiben ein jähes Ende. Die Identität des Toten zu ermitteln, erweist sich als schwierig - die Leiche muss seit über 20 Jahren im Moor gelegen haben. Handelt es sich um einen verirrten Moorwanderer, der im Sumpf sein unglückliches Ende gefunden hat, wie Kommissar Jan Brockhorst (Felix Vörtler) vermutet?

20:15 Uhr, NITRO, Nicht mein Tag, Komödie

Till Reiners (Axel Stein) ist nicht nur von seinem Job als Bankangestellter gelangweilt, auch seine Ehe mit Miriam hat durch Job und Kind an Feuer verloren. Als eines Tages der Gelegenheitsgangster Nappo (Moritz Bleibtreu) Tills Bank überfällt und ihn als Geisel nimmt, wird das Leben des frustrierten Bankers abrupt auf den Kopf gestellt. In nur 48 Stunden ist nichts mehr so wie es war und Geisel und Kidnapper stellen trotz anfänglicher Schwierigkeiten fest, dass der jeweils andere ungeahnte Fähigkeiten besitzt.