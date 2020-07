20:15 Uhr, ProSieben, Wer sieht das denn?!, Spielshow

Zwei prominente Rateteams sehen Akrobaten, Tänzer oder andere lustige und spektakuläre Performances auf der Showbühne. Doch davon dürfen sie sich nicht blenden lassen - denn nach den Auftritten wird es für die Rateteams ernst. Mit welcher Hand hat der Akrobat nach seinem dreifachen Salto in das Trapez gegriffen - mit rechts oder mit links? In welcher Reihenfolge wurden die Körperteile beim Schuhplattler berührt? Wer ganz genau hinsieht und sich jedes Detail merkt, gewinnt. Mit dabei sind: Til Schweiger, Axel Stein, Mario Basler uns Olivia Jones.

20:15 Uhr, kabel eins, Old Dogs - Daddy oder Deal, Komödie

Dan (Robin Williams) und Charlie (John Travolta) sind seit ihrer Kindheit dicke Freunde. Die gemeinsame Marketingagentur der überzeugten Junggesellen floriert, als Dan erfährt, dass er Vater von sechsjährigen Zwillingen ist. Nun soll er zwei Wochen lang auf Emily und Zach aufpassen, während deren Mutter eine Gefängnisstrafe absitzt. Ahnungslos in puncto Kinderbetreuung stürzen er und Charlie sich in die Erzieherrolle. Doch dann stellt ein hochkarätiger Deal Dan vor die Entscheidung: Familie oder Karriere?

20:15 Uhr, ZDF, Deutschlands große Clans: Die 4711-Story, Dokureihe

Die Zahlen 4711 stehen nicht nur für eine wandlungsfähige Duftmarke mit einer über 200 Jahre langen Geschichte, sondern auch für eine ansehnliche Schar prominenter Nutzer. Ob der russische Zar, der König von Schweden, Goethe und Wagner - sie alle wussten angeblich die Möglichkeiten der inneren und äußeren Anwendung zu schätzen. In der Wirtschaftswunder-Ära wurde 4711 sogar zum Inbegriff von "made in Germany". Der Film lüftet den Schleier aus Rätseln und Mythen, an dem die Eigentümerfamilie Mülhens selbst tatkräftig gewoben hat.

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Im falschen Körper, Familienserie

Hanna (Janina Hartwig) kümmert sich derweil um die 16-jährige Sarah Völkl (Thekla Hartmann), die einem Mitschüler die Nase blutig geschlagen hat. Direktor Knierer ist sehr ungehalten, weil Sarah sich in letzter Zeit öfter danebenbenommen hat. Auch ihre beste Freundin Lilly (Nadja Sabersky) hat keine Erklärung für die Vorfälle. Nach anfänglichem Zögern vertraut sich Sarah schließlich Hanna an: Sie will künftig als Junge weiterleben und das nun endlich öffentlich machen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Friesland: Irrfeuer

Ein Volksfest an der ostfriesischen Küste nimmt ein jähes Ende, als die Streifenpolizisten Jens Jensen (Florian Lukas) und Süher Özlügül (Sophie Dal) in den Flammen des traditionellen Feuers eine Leiche entdecken. Ein unheilvoller Auftakt für Torben Martmann (Götz Schubert), den neuen Leeraner Tourismusbeauftragten und Vater von Sühers Freund Matthias (Golo Euler). Als Jens bei der verkohlten Leiche die Reste eines Fernglases findet, kommt ihm ein schrecklicher Verdacht: Handelt es sich bei der Toten um seine neue Freundin, die Vogelkundlerin Klara Wachstieg?