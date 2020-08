"I Can See Your Voice": Das Promi-Panel bestehend aus Evelyn Burdecki, Thomas Hermanns, Tim Mälzer, Jorge González und Judith Rakers (v.l.)

20:15 Uhr, RTL, I Can See Your Voice, Show

Sieben Unbekannte auf einer Showbühne: Wer ist ein talentierter Sänger und wer ein hemmungsloser Schwindler ohne jegliche Gesangsqualität? In mehreren Spielrunden versuchen ein Musik-Star und sein Superfan mit Gespür und Menschenkenntnis sowie durch Hinweise die Spreu vom Weizen zu trennen. Das fünfköpfige Promi-Panel aus Evelyn Burdecki, Jorge Gonzalez, Thomas Hermanns, Tim Mälzer und Judith Rakers rät mit und sorgt mit Tipps und lockeren Sprüchen für zusätzlichen Spaß.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Feuer und Flamme, Anwaltsserie

Die Kanzlei und Isas darüber liegende Wohnung sind in Flammen aufgegangen. Für die Polizei ein klarer Fall von Brandstiftung. Isabel von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) sitzen buchstäblich auf der Straße. Angesichts ihrer finanziellen Schieflage werden die Anwälte von der Staatsanwältin Geldermann verdächtigt, den Brand selbst gelegt zu haben, um Geld von der Versicherung zu kassieren.

20:15 Uhr, ZDF, Sehnsucht Urlaub: So reist Deutschland, Reportage

Wie machen wir Urlaub? Wie war es früher? Was macht Urlaub für uns aus? Was ändert sich? Wie wird es in Zukunft sein? Ein analytischer Blick auf das Reiseverhalten der Deutschen. Die Deutschen machen am liebsten Urlaub im eigenen Land. 2020 sind es noch mehr als sonst. Eine exklusive Umfrage für "ZDFzeit" findet heraus, was die Deutschen von der schönsten Zeit des Jahres erwarten und welche Hoffnungen sie in Zukunft daran knüpfen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Friesland: Hand und Fuß, Krimikomödie

Auch dem besten Bestatter passiert mal ein Fehler: Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus) hat sein Handy verlegt. Er findet es im Sarg einer jüngst Verstorbenen, der zur Einäscherung im Krematorium bereitsteht. Aber Habedank findet noch etwas anderes, was nicht in diesen Sarg gehört: einen weiteren Fuß. Habedank informiert gleich am nächsten Morgen die Polizisten Henk Cassens (Maxim Mehmet) und Süher Özlügül (Sophie Dal) über seine nächtliche Entdeckung. Die beiden glauben ihm kein Wort.

20:15 Uhr, kabel eins, Hot Shots! - Die Mutter aller Filme, Actionparodie

Ex-Pilot Topper Harley (Charlie Sheen) lebt zurückgezogen bei einem Indianerstamm - bis er von der Navy reaktiviert wird: Mit der Elitetruppe "Müdes Wiesel", einem Haufen durchgeknallter Typen, soll er eine Mission gegen einen wahnsinnigen Diktator durchführen. Topper hat aber ein Problem: seine Psychose. Die Army-Psychiaterin Ramada (Valeria Golino) soll Topper heilen - und prompt verliebt er sich in sie. Doch nicht nur der Diktator, auch ein intriganter Rüstungsfabrikant macht den "müden Wieseln" zu schaffen.