TV-Tipps am Dienstag

TV-Tipps am Dienstag

In "Friesland" (ZDFneo) stirbt eine Polizistin beim Rudertraining - ein natürlicher Tod? "Die Kanzlei" (Das Erste) muss sich mit einem arroganten Showmaster herumschlagen. "ZDFzeit" zeigt die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Kreuzfahrtbranche.

20:15 Uhr, ZDFneo, Friesland: Aus dem Ruder, Krimikomödie

Bei einem Ruderrennen sackt Claudia, die Ruderhoffnung der Leeraner Polizei, plötzlich zusammen und stirbt. Todesursache: Herzversagen. Doch irgendwie scheint das Ableben der Kollegin nur Kommissar Brockhorst (Felix Vörtler) zutiefst zu erschüttern. Anders als viele Kollegen, mochte Brockhorst Claudia und will ihr zu Ehren das Ruderrennen stattfinden lassen. Wer übernimmt das Ruder der Verstorbenen?

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Heimatlos, Anwaltsserie

Die Kanzlei nutzt mittlerweile Gellerts (Herbert Knaup) Wohnung als Büro, und auch die heimatlose Isa (Sabine Postel) hat bei ihm Unterschlupf gefunden, als ausgerechnet der arrogante Showmaster, der den Sohn einer früheren Mandantin in den Selbstmord getrieben hatte, die Hilfe unserer Anwälte sucht. Eine Stalkerin dringt wiederholt in seine Wohnung ein, stellt Sachen um und macht sich sogar in seinem Bett breit.

20:15 Uhr, ZDF, Sehnsucht Kreuzfahrt, Reportage

Urplötzlich ließ Corona den Traum von der unbeschwerten Kreuzfahrt platzen - für Anbieter und Urlauber. Wie wird das die Boom-Branche verändern? Wohin geht die Reise nach dem Virus? "ZDFzeit" begleitet eine der ersten Kreuzfahrten, die seit Ausbruch der Pandemie wieder starten darf, und blickt zurück auf die Anfänge: Früher ein Luxus für Reiche, entwickelten sich Kreuzfahrten zum globalen Massengeschäft mit Sonnen- und Schattenseiten.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Fremde und das Dorf, Drama

Nach einem Erdbeben in ihrer italienischen Heimat steht die junge Lehrerin Rosaria (Henriette Confurius) vor den Trümmern ihrer Existenz. Zur Erholung fährt sie mit einigen Schülern für ein paar Tage in eine steirische Gemeinde. Dort verliert Rosaria ihr Herz sogleich an den ungestümen Jungbauern Josef (Manuel Rubey). Doch die Liebe der beiden steht unter keinem guten Stern.

20:15 Uhr, kabel eins, Hot Shots 2: Der 2. Versuch, Actionkomödie

Superkämpfer Topper Harley (Charlie Sheen) hat sich in ein thailändisches Kloster zurückgezogen. Die attraktive CIA-Agentin Michelle (Brenda Bakke) schafft es, Topper in die Zivilisation zurückzulocken - er wird nämlich für einen brisanten Einsatz gebraucht und soll amerikanische Soldaten befreien, die seit dem Golfkrieg im Nahen Osten gefangen gehalten werden. Auf dem Weg in die Höhle des Löwen begegnet Topper seiner großen Liebe Ramada (Valeria Golino) wieder.